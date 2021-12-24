Глава «Россети Центр» Игорь Маковский рассказал о достижениях энергетиков за прошедшие три года

Фото предоставлено пресс-службой " Россети Центр"

20 декабря гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел итоговую пресс- конференцию, в ходе которой рассказал о работе компании за период с 2018 по 2021 год. Мероприятие состоялось в Москве при поддержке Информационного агентства ТАСС.

Игорь Маковский остановился на достижениях Общества и особенно подчеркнул, что компания исполняет все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжает реализацию стратегических планов по развитию электросетевого комплекса на всей территории ответственности в 20 регионах России.

Показателями надежности электросетевой компании служат средняя длительность и частота перерывов электроснабжения потребителей. За три года удалось снизить среднюю длительность перерывов с 2,6 часа до 1,46 часа, то есть на 44%. При этом средняя частота перерывов электроснабжения сократилась с 1,31 до 0,83, то есть на 37%. Такие кардинальные изменения произошли, благодаря внедрению новых инструментов и модификации ряда процессов.

В результате системной работы по консолидации электросетевых активов за три года под контроль Общества перешло 12 тыс. трансформаторных подстанций с установленной мощностью более 8 700 МВА и линии электропередачи общей протяженностью более 36 тыс. км, включая около 3 тыс. объектов электросетевого хозяйства, ранее являвшихся бесхозяйными.

Жители Воронежской области и, в первую очередь, областного центра, заметили, как изменилось наружное освещение населенных пунктов. На декабрь 2021 года в обслуживании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» находится около 600 тысяч светоточек в 20 регионов присутствия, сообщил Маковский.

Сегодня энергосетевое хозяйство полностью автоматизировано, система в режиме реального времени показывает энергоснабжение потребителей от источника до конкретного домовладения с привязкой к системе координат.

Как работает система, Игорь Маковский показал наглядно на примере потребителя в одном из населенных пунктов Воронежской области. Присутствовавший в воронежской студии «Россети Центр» горожанин Алексей Огурцов попросил главу Общества найти по ФИО его маму, не сообщая при этом дополнительной информации. Диспетчер ввел данные в систему, которая определила потребителя и его подключение к сети. Игорь Маковский в прямом эфире из московской студии озвучил населенный пункт, улицу, дом, где проживает абонент, ее соседей по улице, напряжение в сети и даже наличие или отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.

А журналистов из Воронежа интересовала перспектива развития в России электромобилей. По мнению экспертов, одним из сдерживающих распространение электрокаров факторов является отсутствие инфраструктуры. Корреспондент воронежского телеканала спросила, готова ли компания «Россети Центр» содействовать увеличению количества электромобилей путем создания сетей станций для их зарядки.

- Наша компания уже работает в этом направлении, - ответил Маковский. – Заявок на присоединение станций зарядки пока к нам поступает немного, но мы их все удовлетворяем. Это, в первую очередь, основные автотранспортные магистрали и федеральные трассы М12, М11 и другие. Мы подключаем станции с их привязкой к уже существующим площадкам - автозаправкам или кемпингам. У нас в пользовании сегодня тоже есть электрозарядные станции, их пока только 29. Есть и программа, рассчитанная до 2024 года, по развитию инфраструктуры. Я уверен, что за этим будущее.

Игорь Маковский отметил, что его компания готова использовать в своей деятельности электротранспорт, как только он начнет отвечать ее требованиям и задачам. Но пока нет подходящих предложений.

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский также рассказал о принятых мерах по обеспечению беспрерывности деятельности организации в период пандемии, выполнении задач по увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Также он акцентировал внимание на проведении мероприятий в сфере клиентоориентированности.

Елена Федяшева