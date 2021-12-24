В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали военного, продавшегося украинской разведке

кадр с видео ФСБ России. Фото: другой источник.

В Воронежской области задержали по подозрению в государственной измене военнослужащего. По версии следствия, он был завербован украинской разведкой и собирал сведения, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности России.

- Сотрудники ФСБ России в Воронежской области задержали военнослужащего Западного военного округа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», - сообщили в центре общественных связей регионального ФСБ.

кадр с видео ФСБ России. Фото: другой источник.

Подозреваемый в преступлении мужчина арестован по решению Воронежского гарнизонного суда. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в начале декабря в ФСБ России сообщили о задержании в трех регионах России трех сотрудников украинских спецслужб, которые планировали теракт. По предварительным данным, двое из них собирали информацию о стратегических объектах. А третий непосредственно занимался подготовкой теракта. В качестве потенциальных целей террористы выбрали мачту радиоцентра Черноморского флота, башню телецентра Крыма и мобильную газотурбинную электростанцию. Один из сотрудников спецслужбы Украины планировал подорвать на объектах два самодельных взрывных устройства.