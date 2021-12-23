Игорь Артамонов открыл в Липецке первый детский сад с лифтом

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Глава региона Игорь Артамонов посетил новый детский сад в микрорайоне Европейский. Четвёртый корпус детского сада №23 построили за год, он уже готов принять ребят. Двухэтажный корпус рассчитан на 280 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это 12 групп: шесть ясельных и шесть для детей постарше. Сейчас здание находится в стадии технической готовности. Осмотреть его перед открытием приехал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«Каждый новый детский сад, каждая школа открываются со своими изюминками, видим, что с каждым разом делается все лучше и лучше. Директора этих учреждений, главы районов соревнуются в этом плане. Прекрасно, что получаются не типовые здания. Этот детский сад отличается от других тем, что он более просторный, высокие потолки, есть лифт для детей - инвалидов, здесь созданы все условия для их дошкольного образования. Благодарность всем, кто разрабатывал концепцию, строителям, которые возвели здание в срок», - сказал Игорь Артамонов.

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Шесть ясельных групп разместились на первом этаже, в каждой оборудован отдельный вход. На втором этаже ещё шесть групповых помещений для дошколят постарше. Интерьер продуман в соответствии с общей концепцией развития учреждения, получившей название «Академия чудес». Ее разработчики основывались на программе «STEM-образование для детей дошкольного возраста», которая подразумевает знакомство с нанотехнологиями, воплощение различных идей посредством конструкторов, информатизацию образовательной деятельности и стимулирование интереса к изучению нового.

Основная задача – научить детей мыслить логически. Кроме того, в саду оборудовали мультипликационную студию, творческую мастерскую, гончарный уголок для создания поделок из глины, информационно- библиотечный центр, просторный музыкальный зал с костюмерной и большой спортивный зал с коррекционным оборудованием.

Педагогический штат дошкольного образовательного учреждения уже укомплектован – в садике будут трудиться 24 воспитателя и 12 нянечек, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, а также педагоги дополнительного образования – ИЗО, робототехники и гончарного дела.

Возведение корпуса детского сада в микрорайоне Европейский стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». На его строительство из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено порядка 258 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.