«Индустрия будет расти очень быстро»: почему в Воронеже снова начали открываться компьютерные клубы

Игровые клубы вновь обрели популярность. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале 2000-х в подвалах по всем городам страны открылись компьютерные клубы, которые сразу приобрели огромную популярность. Круглосуточно в них происходили баталии на виртуальном поле. Однако спустя какое-то время подвалы опустели, а клубы исчезли, как будто бы их никогда и не было. Тем удивительнее, что в 2021 году, когда практически в каждом доме есть личный компьютер, такие заведения начали снова открываться, а их клиентами становятся люди разных поколений.

Что было раньше?

Двадцать лет назад иметь личный компьютер было довольно дорогим удовольствием, тем более, если человек заинтересовался играми через появляющиеся журналы: стоимость игровых машин кусалась. Еще большей проблемой был интернет: в случае с соревновательными проектами по типу новой тогда Counter-Strike или Warcraft, необходимо было стабильное и быстрое соединение, которое в те времена стоило баснословных денег. И даже если человек мог себе его позволить, то игроков на серверах нашего региона было довольно мало, а найти других в онлайне - достаточно сложная задача. К тому же, для старшего поколения это увлечение было непонятным и расточительным.

- У нас был компьютер, однако интернет только по карточкам и редко. Даже если удастся найти диск с той же самой «контрой», то сыграть с кем-либо было просто невозможно. Вот так я и начал ходить «в компы», - рассказывает Илья, посетитель компьютерных клубов в детстве.

Привлекала и социальная составляющая: пойти «в компы» считалось обычным способом провести вечер или даже всю ночь, ведь в большинстве заведений цена ночью была ниже. Соревновательная составляющая популярных игр постепенно привела к формированию команд, а затем и десяткам турниров, где молодежь показывала свои умения в различных дисциплинах. Призовой фонд временами составлял лишь 500 рублей или же бесплатное время в клубе, однако именно там ковалась огромная нынче киберспортивная индустрия.

В течение «золотых нулевых» благосостояние населения выросло, и купить себе личный компьютер перестало считаться удовольствием для богатых. Постепенно скорость и цена интернета также стали вполне лояльными к потребителю. Это привело к тому, что взрослеющие игроки переместились из мрачных подвалов домой:

- Публика в таких клубах часто была, скажем, маргинальная. Иногда за действие в игре, которое могли счесть «не пацанским», можно было вполне реально отхватить. Я взрослел, дома появился быстрый интернет и новый компьютер. Естественно, после пары подобных конфликтов выбор между клубом и домом был очевиден, - добавил Илья.

Со временем все привело к убыточности бизнеса, после чего такие заведения, как казалось, навсегда ушли в прошлое.

В какой-то момент личные компьютеры вытеснили игровые клубы. Фото: Василий Вахрин

Почему клубы снова открылись?

Во второй половине 2010-х направление внезапно переродилось: в разных частях города снова появились компьютерные клубы, однако несколько в ином виде: из подвалов в спальных районах они переехали в модные офисные здания и цокольные этажи домов. Также владельцы стали работать над дизайном: неоновые вывески, арт-объекты на стенах, дорогие красивые мониторы и кресла.

Причин открытия таких заведений вновь стало достаточно много. В качестве основной называют повышение цен на компьютерные детали, связанное с потрясениями из-за кризиса и расцветом рынка криптовалют. Сегодня не каждый может купить компьютер, отвечающий всем современным требованиям, ведь стоимость у него может доходить до 200 000 рублей.

- Покупка ПК в последнее время стала довольно сложной в связи с повышением цен на «железо», и еще сложнее в связи с карантином, который усугубил тяжелую ситуацию с благосостоянием людей. Майнеры стали массово скупать все комплектующие для компьютеров, а «коронакризис» нарушил цепочки поставок деталей из Китая в другие страны, - рассказывает Марк, владелец компьютерного клуба Disable, выделяя также и другую причину, - людей привлекает социальная составляющая, возможность собраться в компанию, создать свое «комьюнити», даже в условиях небольшого района.

Желание кооперироваться с другими игроками в команды и гильдии вполне понятно: в этом году на медиаполе прогремел киберспорт. Благодаря победам российских игроков на крупнейших турнирах с огромными призовыми фондами вся страна узнала о Dota 2 и Counter-Strike, а те, кто и раньше в них играл, получили огромную мотивацию совершенствовать свои навыки.

- Призовые на турнирах очень большие, однако даже в рамках Воронежа можно неплохо «подниматься». Есть один игрок, который в 2017 году выиграл турнир, проспонсированный крупной IT-компанией, после чего ему предложили быть ее лицом в нашем городе. Сегодня он заместитель директора в филиале в Москве. Мы тоже проводим турниры, за победу в некоторых можно получить до 30 000 рублей, - рассказывает Назар, управляющий компьютерным клубом «Protos».

Помимо киберспортивного и финансового фактора также важен момент отдыха. Многие люди стремятся провести вечер именно в клубе из-за приятной атмосферы, новейших девайсов и возможности развлечься в компании единомышленников, которых там легко найти на почве общих интересов.

- Мы проводили опрос среди посетителей: почему они посещают наш клуб? Самым популярным ответом было: «Из-за атмосферы». Люди приходят с друзьями, чтобы хорошо провести время. Клубы сейчас и клубы в 2000-х - это абсолютно разные вещи. В современных есть настольные игры, пинг-понг, лаунж-зоны и проекторы для просмотра фильмов, - рассказывает Марина, PR-менеджер компьютерного клуба «Пиксель».

Во второй половине 2010-х направление внезапно переродилось: в городе снова появились компьютерные клубы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто в них ходит, и какое будущее у индустрии?

За последнее время в Воронеже открылись десятки клубов, в них всегда неплохая посещаемость, а сроки окупаемости ниже, чем у стандартных кафе или кальянных.

- Окупается клуб от 14 до 24 месяцев, в зависимости от вложений. Направление стало очень популярным в том числе из-за прибыльности. Клубов открывается все больше. Спрос формируется именно от интереса потребителей к киберспорту. Как я думаю, индустрия будет расти быстрыми темпами, ведь все больше людей хотят опробовать себя в соревнованиях, - считает Марк.

В отличие от клубов 2000-х аудитория представлена совершенно разными возрастами. И если тяга нынешних молодых людей вполне понятна, то молодежь того времени выросла, обзавелась семьями, однако интерес к компьютерным играм идет с ними по жизни дальше. Именно такие заведения являются местом, где человек может спокойно поиграть, не отвлекаясь на бытовые проблемы.

- Даже в будни у нас по 70% посещаемости, причем средний возраст выделить очень сложно. Почему? Вот представь: ты серьезный человек, дома у тебя дети и жена, ты устал от домашних проблем. И тут ты хочешь с друзьями вспомнить молодость и «зарубиться» в любимые игры. Таким образом можно, - рассказывает Назар.

Многие владельцы клубов определяют будущее индустрии как очень благоприятное, несмотря на различные факторы:

- За последние года полтора в Воронеже открылось очень много клубов. С точки зрения ведения бизнеса, это повышение конкуренции. Но с точки зрения киберспорта смотреть на такой скачок радостно. Киберспорт в СНГ выходит на новый уровень, особенно после побед Team Spirit и Na'Vi. Возможно, киберклуб станет таким же привычным явлением, как кафе или кинотеатр, а люди перестанут говорить, что игры развращают молодежь. Cейчас наш клуб окупается, однако время последних локдаунов, когда все были на карантине, он простаивал. Есть вера, что после пандемии, бизнес «полетит в космос», - делится Марина.