При храме Ксении Петербургской работает благотворительная столовая

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По благословению и при поддержке митрополита Воронежского и Лискинского Сергия в Воронеже при храме во имя блаженной Ксении Петербургской открылся Центр социальной помощи населению. В 2021 году Центр выиграл и реализовал первый президентский грант, а в этом году приступил к реализации второго гранта.

Храм Ксении Петербургской находится в центре большого спального района, здесь много прихожан, через территорию храма в течение дня ходит много людей: на работу, учебу или в детский сад.

Первой задачей центра стало открытие благотворительной столовой. На средства президентского гранта храм отремонтировал имеющееся помещение и приобрел современное оборудование. В распоряжении столовой два обеденных зала: один для ежедневного приема посетителей, второй – для большего количества гостей.

При храме есть соцработник, который ежедневно работает с прихожанами, принимает заявки от нуждающихся людей, оценивает их потребности и определяет необходимую помощь - кому с питанием, кому с помощью по дому. Храм сотрудничает с отделом соцзащиты Коминтерновского района, который также направляет в Центр социальной помощи нуждающихся. Но в отличие от государственной системы соцподдержки, где для получения помощи приходится ждать оформления документов, в храме получить ее можно сразу.

Подопечные храма – обычные бабушки, дедушки, инвалиды и многодетные. Зачастую эти люди ограничены в средствах, особенно в условиях пандемии, но стесняются общаться за помощью. В храмовой столовой они ежедневно получают полноценный обед из трех блюд. В будний день здесь кормят до 50 человек, а в воскресный и праздничный – до 80 посетителей.

Елена Федяшева