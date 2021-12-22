Воронежские клиенты Tele2 получат еще больше бонусов этой зимой

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Воронежские клиенты компании смогут воспользоваться скидками в кафе и магазинах, а также получить в подарок неделю фитнеса.

Tele2 подготовила для абонентов специальные предложения, которые помогут скрасить холодное время года и подготовиться к праздникам. Так, воронежцы могут порадовать себя и близких вкусной пиццей от пиццерии «День пиццы». Воспользовавшись специальным промокодом, клиенты оператора могут приобрести любую пиццу за полцены при оформлении заказа на кассе ресторана или получить пиццу «Пепперони» 35 см в подарок при заказе большой пиццы на доставку или с собой. Кроме того, сеть хинкальных «Старик Хинкалыч» дарит аджарский хачапури при заказе от 900 рублей. Для любителей спорта Tele2 тоже подготовила подарок. Участники программы лояльности при предъявлении промокода получат бесплатную неделю фитнеса в клубах ALEX FITNESS.

Для того, чтобы сделать покупки этой зимой более комфортными и приятными, оператор предлагает своим клиентам освоить онлайн-шопинг и новые магазины. Например, абоненты могут получить скидку 400 рублей на первый заказ от 3000 рублей в СберМаркете. Также воронежцев, впервые делающих онлайн-заказ в магазине «ВкусВилл», ждет скидка 200 рублей при покупке от 1000 рублей. Еще участники программы лояльности могут получить скидки до 15% на товары из специальной подборки Ozon.

Список выгодных предложений, охватывающих различные сферы жизни, регулярно обновляется. Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями все клиенты оператора могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы «Больше». Для этого нужно выбрать интересующее предложение и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который нужно указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.

Помимо подарков и скидок, в программе «Больше» клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. Средства можно использовать на оплату услуг связи. Кроме того, в 2020 году у абонентов появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки определенных товаров. Акция доступна в мобильном приложении (баннер «Кешбэк по чекам»).