Жителям трех улиц Воронежа отрезали короткий путь к проспекту Революции

Станица сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жители улиц Степана Разина, Сакко и Ванцетти и Арсенальная обнаружили, что больше не могут пользоваться привычным коротким проходом между домами к проспекту Революции. На днях между домом №11 и соседним зданием главного корпуса ВГУИТ возник двойной металлический забор. Надо сказать, что этой дорогой жители расположенных на второй и третьей линии домов выходили к магазину, поликлинике, остановке общественного транспорта. Теперь им придется обходить перекрытый участок, делая внушительный крюк.

«Комсомолка» обратилась в управе Центрального района за разъяснениями. На случай незаконного возведения ограждений в городе действует отработанная схема: их либо убирают сами собственники, либо комбинат благоустройства. Но этому забору демонтаж не грозит, сообщили чиновники.

- Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, участки по адресу: пр. Революции, 11 и пр. Революции являются смежными и сформированы без учета проезда к дому 4а по ул. Арсенальная со стороны проспекта Революции. В силу того, что эти земельные участки поставлены на кадастровый учет, правовые основания для инициирования процедуры принудительного демонтажа ограждающих конструкций отсутствуют.

Иными словами: участок частный и собственник законно ограничил по нему передвижение посторонних. Единственная надежда горожан – обращение в суд.