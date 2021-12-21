Игорь Артамонов: Наши врачи постоянно совершенствуют свои знания, необходимые для лечения ковида

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Второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации поступил в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Медтехника приобретена по поручению главы региона Игоря Артамонова при поддержке областного управления здравоохранения. Аппарат уже ввели в эксплуатацию и открыли в медучреждении Центр ЭКМО.

«Наши врачи постоянно совершенствуют свои знания, необходимые для лечения ковида. Дополнительный аппарат ЭКМО поможет им спасать ещё больше жизней, повысит уровень и качество медицинской помощи. Также важно, что тяжёлых пациентов, для которых транспортировка может быть опасной, не обязательно будет перевозить на лечение в Москву», – отметил руководитель региона Игорь Артамонов.

Аппарат ЭКМО поддерживает жизнь пациента, когда его собственные сердце и лёгкие слишком больны, чтобы работать нормально. Специальный насос берёт на себя работу сердца по перекачиванию крови, а так называемый мембранный оксигенатор – работу лёгких. Поддерживать организм аппарат может от нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев. Это нужно, чтобы дать органам оправиться от болезни.

В запуске новой техники больнице помогали специалисты из Москвы. Сейчас к аппарату ЭКМО подключён один из пациентов. В липецкой БСМП сообщили, что сотрудники медучреждения прошли дополнительное обучение в ведущих клиниках столицы и готовы к эффективной работе с новом оборудованием.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.