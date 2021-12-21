Нововоронежские атомщики поделились с белорусскими коллегами опытом в области управления качеством

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В ходе партнерского визита специалисты отдела управления качеством первой в Беларуси атомной станции провели несколько встреч с представителями различных подразделений Нововоронежской АЭС, такими как производственно-технический отдел, отдел использования опыта эксплуатации и расследования нарушений, отдел управления качеством, управление информации и общественных связей и др.

Нововоронежские атомщики передали коллегам опыт в управлении рисками, обучении персонала, безопасности людей и охраны труда, социальной и общественной политики. Отдельное внимание члены делегации уделили процессу управления коммуникациями: мониторингу процессов, качественным и количественным показателям эффективности взаимодействия с внешней аудиторией, средствами массовой информации, органами власти и общественностью.

«Стоит отметить, что в декабре 2021 года Нововоронежская АЭС успешно прошла первый инспекционный аудит на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015. Этот аудит подтвердил высокий уровень интегрированной системы управления на нашей станции, что позволяет передавать опыт и тиражировать лучшие практики на другие предприятия атомной отрасли», – отметил начальник отдела управления качеством Нововоронежской АЭС Алексей Мозговой.

В ходе визита коллеги с Белорусской АЭС посетили инновационный энергоблок № 6 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200, Учебно-тренировочный пункт атомной станции с полномасштабным тренажером, новый интерактивный информационный центр, а также историческую экспозицию музея атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС