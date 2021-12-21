Выборы, митинги и коррупционные скандалы: чем запомнился воронежцам 2021 год

Главным политическим событием стали выборы в Госдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2021 год запомнился воронежцам рядом коррупционных скандалов во властных кругах, выборами в Госдуму, несанкционированными протестными акциями и многим другим. Политологи утверждают, что даже при сложной ситуации властям региона удалось удержать свои позиции. Серьезных отставок не было, а ЕР получила желаемые голоса. Между тем, отрицать раскол в обществе, связанный с пандемией, тоже нельзя. Политические итоги года подвела «Комсомолка».

Борьба с коронавирусом

Работа системы здравоохранения в 2021 году стала показателем состоятельности власти в регионах. Борьба с пандемией коронавируса перешла в политическую плоскость.

Директор Центра социально-политических технологий Владимир Инютин отмечает, что, с одной стороны, здравоохранение продемонстрировало небывалый уровень мобилизации, к примеру, «ковидные» койки были развернуты не только в медицинских учреждениях, но и в социальных. С другой - на поверхности оказались и огрехи: «скорые» слишком долго ехали к больным, в поликлиниках собирались огромные очереди.

- Регионы рассчитывали на команды из Москвы, а федеральный центр переложил ответственность на власть на местах, - рассказал Инютин. - В октябре мы получили скачок заболеваемости. При этом до выборов депутатов Госдумы, а они проходили в очном режиме, нам говорили, что ситуация не так уж и критична. Сразу после голосования мы увидели четвертую волну. Это чревато утратой доверия общества к власти.

Кроме того, пандемия показала несостоятельность воронежцев как гражданского общества. Население разделилось на сторонников и противников вакцинации.

- Вопрос не столько в самих прививках, сколько в способности общества становиться гражданским и противостоять вызовам. Такое большое количество антипрививочников создает неприятную картину. Много и тех, кто в целом выступает с жесткой критикой всех форм ограничений. Ситуация похожа во многих регионах страны. Раскол общества негативно отражается на рейтингах губернаторов и мэров, - добавил Владимир Инютин.

Борьба с коронавирусом перешла в политическую плоскость Фото: Иван МАКЕЕВ

Митинги в поддержку Навального

С января по апрель в Воронеже прошло несколько несогласованных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Участие в них приняли по нескольку сотен человек, в том числе студенты и школьники. Не обошлось без задержаний. Власти подчеркивали, что правоохранители имели на это все основания: во-первых, как уже говорилось, акции были не согласованными, во-вторых, прошли они, когда в регионе действовал запрет на массовые мероприятия.

- Настораживало то, что участие в митингах принимают молодые люди. Именно молодежь недовольна правительством. Это подтверждают и результаты социологических исследований, - отметил доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Денис Сосунов. - Последний митинг, на мой взгляд, прошел достаточно спокойно, без лишних эмоций. У власти к тому времени уже выработался иммунитет к несанкционированным акциям, появилось понимание, как действовать.

В несанкционированных акциях приняла участие молодежь Фото: Кирилл Мишин

Коррупционные скандалы в Гордуме и мэрии

В начале 2021 года Воронежскую городскую Думу и мэрию всколыхнули уголовные дела. Вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Якобы он, занимая пост главы управы Коминтерновского района, и его заместитель Светлана Васькова за 400 тысяч рублей пообещали депутату и бизнесмену Сергею Кудрявцеву обеспечить победу на выборах в сентябре 2020 года. До сих пор оба находятся под домашним арестом. При этом ЕР приостановила их членство в партии, а с поста вице-мэра Бавыкин ушел по собственному желанию.

В начале марта задержали зампредседателя Гордумы Александра Провоторова. Он якобы должен был помочь бизнесмену, директору торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александру Жукову победить на выборах. Услугу оценил в 1 млн рублей.

В СМИ сообщали, что показания против Бавыкина и Провоторова дал депутат Гордумы Сергей Кудрявцев. Он сам оказался под следствием в декабре 2020 года. Кудрявцев замешан в вероятных махинациях с землей под ДК Кирова. Компания, совладельцем которой он является, по данным следствия, обманом приобрела участок. Ущерб государству составил 31,3 млн рублей.

- Подобные случаи влияют на уровень доверия к власти. В общественном мнении укрепляется стереотип, что люди, которые приходят во власть, мотивированы корыстными целями, а сама политика - грязное дело, - отметил Денис Сосунов.

- Определенный удар по городской власти эта история нанесла, но он не очень болезненный. Ситуация сейчас развивается без серьезного ущерба для «Единой России», - считает эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. - Я думаю, после того, как приговоры будут вынесены, возможны кадровые изменения в руководящем составе Гордумы.

Депутаты попали под уголовное преследование Фото: с сайта Воронежской городской Думы

Создание городского отделения ЕР

В июле в Воронеже возродили городское отделение партии «Единая Россия». В начале 2000-х такая практика уже была. Тогда отделение возглавлял действующий депутат Госдумы Сергей Чижов. В этот раз секретарем партячейки стал мэр Вадим Кстенин.

- Большого эффекта от создания отделения я не увидела. Кстенин сохранил свой статус хозяйственника. Возможно, новое назначение в какой-то мере повлияло на его узнаваемость, но все равно о нем больше говорят как о градоначальнике. Его имидж формируют вопросы ЖКХ, транспорта. Поэтому включение его в политическую деятельность никак не отразилось ни на партии, ни на нем лично, - отметила доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Виктория Черникова.

Как рассказал Владимир Слатинов, включение Кстенина в политические вопросы было связано с необходимостью мобилизовать городской электорат перед выборами. Но результата это не принесло.

- Кстенин пришел к власти после отмены всенародных выборов. Он четко позиционировал себя в качестве хозяйственника. Протестные настроения в обществе привели к тому, что перед выборами потребовалась серьезная мобилизация сторонников партии. Стало понятно, что мэр миллионного города не может быть только в хозяйственной роли, - пояснил Слатинов. - Но на результатах выборов это никак не сказалось, городской протест сохранился.

Вадим Кстенин возглавил городское отделение ЕР Фото: с сайта мэрии Воронежа

Кадровые перестановки

В 2021 году истекло время работы уполномоченного по правам человека в Воронежской области Татьяны Зражевской. Она была омбудсменом два срока подряд. И претендовать на пост в третий раз по закону не имела права. В июле новым уполномоченным стал Сергей Канищев, который возглавлял Облизбирком с 2016 года.

- Для жителей это событие осталось незамеченным. В общественном сознании права человека носят абстрактный характер. Однако сама по себе должность очень важна, она является ключевой в системе государственного строительства. Уполномоченный может остаться незамеченным, а может пытаться поднимать вопросы, связанные с трудовыми правами, ЖКХ, семейными отношениями, - отметил Инютин.

С поста главы Облизбиркома Канищев ушел в апреле. Изначально предполагалось, что ЦИК продлит его полномочия еще на один срок. Серьезных нареканий к его работе у комиссии не было. Однако Канищев покинул пост по собственному желанию. Комментируя его уход, председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что для комиссии это было неожиданностью. Новым главой Избиркома стал выходец из Управления региональной политики Илья Иванов.

- Проверка компетенции Иванова состоялась во время предвыборной кампании и самого голосования. Не могу сказать, что были какие-то сюрпризы по итогам. Но, к примеру, в Борисоглебске оппозиционные партии отказались участвовать в дебатах, что нонсенс. Это бросает тень на нового главу Избиркома, - отметил Денис Сосунов.

Сергей Канищев сменил Татьяну Зражевскую Фото: с сайта уполномоченного по правам человека Воронежской области

Выборы депутатов Госдумы

Главным политическим событием года стали выборы депутатов Госдумы, которые проходили в течение трех дней (17, 18 и 19 сентября). Результаты оказались ожидаемые. «Единая Россия» по партийным спискам набрала 55,89% голосов. По всем одномандатным округам победили представители правящей партии: Аркадий Пономарев - по Воронежскому, Сергей Чижов - по Правобережному, Андрей Марков - по Аннинскому и Алексей Гордеев - по Павловскому.

- Выборы прошли со скромной явкой (53,86%). Традиционно в сельских населенных пунктах, где более высокий уровень административного ресурса, явка была выше, чем в городских (в Воронеже на избирательные участки пришли всего 33,80%, - ред.), - рассказал Владимир Инютин. - Несмотря на высокий уровень социальной напряженности, власти удалось добиться желаемого результата. Справились с поставленной задачей и партии системной оппозиции - набрали достаточное количество голосов, чтобы пройти в Госдуму по партспискам. Существенно просела только ЛДПР.

Владимир Слатинов отметил, что результаты выборов в Воронежской области зафиксировали «статус-кво».

- Все ключевые игроки сохранили свое влияние. В первую очередь, это главный «куратор» региона Алексей Гордеев. Из-за него Воронежская область имеет мощную поддержку от федерального центра. С одной стороны, регион можно упрекнуть в застойности, с другой - победа ЕР по всем округам говорит о стабильности, - пояснил Слатинов. - Однако регион не избежал «кадровой волны» из Кремля. Я имею в виду Игоря Кастюкевича (зам руководителя исполкома Общероссийского народного фронта, - ред.). Ему уступила мандат Ирина Тулинова (главврач воронежского центра профилактики и борьбы со СПИДом, - ред.). История получилась не очень красивая. Кастюкевич - ставленник президента. Таких депутатов в Думе много, к примеру от Курской и Липецкой областей.

Событием стало прохождение в Госдуму представителя «Новых людей» Антона Ткачева. По словам Владимира Слатинова, в целом то, что молодая партия прошла барьер в 5%, говорит о смене политического настроения. Актуальной становится так называемая «городская повестка». Но, по мнению Владимира Инютина, представительство Ткачева никак не отразится на Воронежской области.

Выборы прошли со скромной явкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Пропажа» губернатора

В начале октября обязанности губернатора начал исполнять Виталий Шабалатов. В правительстве региона сообщили о болезни Александра Гусева. Позже стало известно, что губернатор заразился коронавирусом. Он находился на лечении в Москве. В пресс-службе правительства сообщали, что Гусев даже на больничной койке не прекращает работать. К выполнению обязанностей в обычном режиме он вернулся 22 октября. Между тем, в федеральных СМИ подняли вопрос возможной отставки воронежского губернатора. В Кремле эту информацию не комментировали.

- Любой человек может заболеть, но в случае с губернатором в медийном пространстве это перешло в поле политической борьбы. Оппоненты Гусева заявляли о возможной смене главы региона. Но по факту Александр Гусев не дает реальных поводов снять его с поста, - рассказала Виктория Черникова.

- Гусев остался единственным «местным» губернатором в Черноземье. В остальных руководят варяги. Несмотря на разговоры о болезни, он удерживает свои позиции. Сохраняется модель, при которой глава региона технократ, а политические функции возложены на других игроков, к примеру, спикера облдумы Владимира Нетесова и депутатов Госдумы (одномандатников). Этим отличается политическая реальность Воронежской области от других регионов, - добавил Владимир Слатинов. - Сохранить такую модель удается, во-первых, потому что по социально-экономическим показателям Воронежская область остается лидером Черноземья, во-вторых, благодаря Алексею Гордееву, который является политическим прикрытием на федеральном уровне.