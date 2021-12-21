Игорь Артамонов: Очень важно, что люди уже не стремятся переехать из села в город

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В том числе из Липецкой области. Свыше 1 млрд рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В их числе молочные фермы, центры селекции и семеноводства, а также хранилища сельхозпродукции, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Деньги поступят в 10 регионов. Это Республика Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области. «Два предприятия нашего региона – АО «АПО Аврора» и ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» – получат господдержку на построенные и введенные в эксплуатацию хранилища. В «Авроре» это картофелехранилище мощностью 3 тысячи тонн, в «15 лет Октября» – плодохранилище мощностью 3,7 тысячи тонн. Липецкой области выделено 42,4 миллиона рублей», – рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Аграрный сектор в экономике Липецкой области благодаря весомой государственной поддержке сегодня стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным. «Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.