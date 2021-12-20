Воронежские пивовары отмечают 85-летие

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В праздничных мероприятиях, в том числе юбилейной закладке ингредиентов для производственного процесса, приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, директор «Воронежского пивзавода» Виталий Литюк и его сотрудники.

В торжественной обстановке Виктор Логвинов передал коллективу завода благодарность от губернатора Воронежской области, акцентируя, что предприятие является одним из крупных налогоплательщиков региона и вносит существенный вклад в развитие экономики. За 9 месяцев 2021 года филиал перечислил в региональный бюджет 1,6 млрд рублей налогов, что на 11% больше по сравнению с 2020 годом.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов: «Мне приятно участвовать в таком значимом для компании историческом событии. Здесь собрались и ветераны завода, и те, кто трудятся на предприятии сейчас. Чувствуется связь поколений и уважение традиций пивоварения. Сегодня, посетив цеха и производственную лабораторию, убедился, что вы настоящие профессионалы и умело сочетаете отличные рецепты, современное оборудование и инновационные технологии. Хочется поздравить наших воронежских пивоваров с юбилеем и пожелать им успехов и чтобы качество их продукта оставалось на таком же отличном уровне».

Юбилей компании проходит в этом году без многолюдных торжеств, но с большей символичностью.

Завод постарался оставить память о своем юбилее городу и в начале осени подарил воронежцам необычную эко-остановку из переработанной упаковки, которая расположилась рядом с пивоварней.

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Директор филиала Виталий Литюк:

«За свою 85-летнюю историю наш завод увидел военный Воронеж, пережил бомбежки, восстановление, несколько модернизаций. Он прошел путь от некогда среднестатистического советского предприятия до крупного промышленного производителя региона. Сегодня завод являет собой пример современного европейского предприятия, он оснащен оборудованием ведущих мировых производителей. Наша продукция неоднократно становилась лауреатом конкурсов качества, среди которых —“100 Лучших товаров России”, “Воронежское качество”, “Золотой знак” Всероссийской марки “Знак качества 21 века”». Сегодня я хочу поблагодарить всю нашу команду за преданность делу и высокий профессионализм, благодаря которым наш завод уверенно идет в будущее».