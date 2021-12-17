«ТНС энерго Воронеж» определило победителей акции «Плати за свет с выгодой!»

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«ТНС энерго Воронеж» - гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, подвел итоги акции «Плати за свет с выгодой!» за ноябрь. В розыгрыше приняли участие 163 350 лицевых счетов. Их владельцы выполнили необходимые условия акции по оплате услуги электроснабжения.

15 декабря 2021 года с помощью генератора случайных чисел были определены номера счетов пятидесяти клиентов «ТНС энерго Воронеж», которым уже в этом месяце будет начислено 300 киловатт-часов на лицевой счет.

Поздравляем победителей и публикуем номера их лицевых счетов:

364004014473

364008020757

364007000733

363005000443

362006016566

364001027905

364007007267

363005004110

362006019082

361000407566

364001035260

363003014891

363003005047

361000074671

362003010530

362005016700

364008018029

364002001802

362003009630

364006024329

362004019076

364008051326

362007009407

364001032581

364004009550

364005004532

365001045662

362005015397

361000360965

361000152081

363005000966

361000556084

362003003858

364008030709

364007003763

364004003193

363004011464

363005006840

364004005831

362005008426

362002003892

362002021620

361000555197

363002013791

363002006669

363006008455

362006019622

362002027103

365007008167

363007004362

Напомним, что акция «Плати за свет с выгодой» действует до 20 декабря 2021 года включительно. Еще пятьдесят победителей за период с 1 по 20 декабря 2021 года будут определены в январе 2022 года.