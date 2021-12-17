Воронежская компания «Комплексная автоматизация» — победитель всероссийских IT-конкурсов

Руководитель проекта Марат Еникеев и директор по развитию Сергей Мнацаканян

В 2018 году «Комплексная автоматизация» начала масштабный проект по автоматизации Группы компаний ГПМ КИТ — одного из лидеров кинопроката и дистрибуции контента в России и на международном рынке. В списке киноработ компании — «Чернобыль», «Холоп», «Доктор Лиза» и множество других полнометражных фильмов и сериалов.

ГК ГПМ КИТ в составе Газпром-медиа холдинга включает компании, занимающие лидирующие позиции на своих рынках:

-«Киностудия КИТ» — производство телевизионных сериалов, художественных, документальных и анимационных фильмов;

-«Централ Партнершип» — кинопрокат, дистрибуция библиотеки и экспансия российского контента на международные рынки;

-«Ред Медиа» — производство и дистрибуция 38 тематических телевизионных каналов.

-«Белые ночи» — прокат авторского, экспериментального, фестивального кино.

На момент старта проекта в кинокомпании точечно использовались различные информационные системы, которые не покрывали всех потребностей организации. Совместно со специалистами компании было принято решение о разработке “Комплексной информационной системы” — решения для замены действующей лоскутной автоматизации.

В масштабном проекте, который разрабатывался с сентября 2018 года по май 2020, за 36 000 рабочих часов командой было автоматизировано 420 рабочих мест. В результате внедрения проекта «Комплексная Информационная Система» ГК ГПМ КИТ:

-ускорила работу с отчетностью на 80%;

-в 2 раза сократила операционные и административные расходы;

-в 2 раза подняла показатели производительности в производстве и сократила -сроки выполнения услуг;

-на 20% сократила трудозатраты в подразделениях;

-на 20% сократила дебиторскую задолженность.

«Комплексная Информационная Система» для ГК ГПМ КИТ — «Проект года» в номинации «Лучший управленческий проект по Управлению Компанией» в конкурсе GlobalCIO. Разработка была признана лучшей среди 286 проектов-участников в различных номинациях. Победителей выбирали участники экспертного ИТ-сообщества с опытом внедрения подобных решений: в голосовании участвовало более 1100 IT-Директоров (CIO), руководители компаний в области самолетостроения, металлургии, нефте- и газодобычи и др.

Также проект стал победителем конкурса корпоративной автоматизации «1С:Проект года». «Комплексная Информационная Система» для ГК ГПМ КИТ была признана лучшим проектом в номинации «Лучший проект в отрасли Медиа, СМИ, рекламные агентства».

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