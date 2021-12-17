Выходные в Воронеже: премьера в Камерном, четыре новых выставки, концерт старейшего хора страны

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ СТАРЕЙШЕГО ХОРА СТРАНЫ

17 декабря в Воронеж приедет хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Старейший хор страны под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко выступит в филармонии с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого, а также бас-баритоном Владимиром Байковым.

Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (Певческая капелла) ведет свою историю с 1479 года, когда по указу великого князя Ивана III в Москве был учрежден хор Государевых певчих дьяков, ставший первым профессиональным хором России и колыбелью русского хорового искусства. В разное время над совершенствованием профессионального мастерства главного хора России работали выдающиеся музыканты, композиторы и педагоги: Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков, Бортнянский. Певческая капелла - ансамбль, с равным мастерством исполнявший как произведения для хора a cappella, так и большие ораториально-кантатные сочинения с сопровождением оркестра. С воссозданием в 1991 году в Капелле симфонического оркестра, коллектив стал исполнять крупные вокально-симфонические произведения, такие как Реквием и Большая месса Моцарта, Magnificat и Месса си минор Баха, Девятая симфония и Месса до мажор Бетховена, Реквием Верди, кантаты «Иоанн Дамаскин» Танеева, «Кармина Бурана» Орфа и многие другие произведения.

В первом отделении воронежского концерта прозвучит русская духовная и светская музыка. Во втором - вокально-симфоническая поэма Дмитрия Шостаковича «Казнь Степана Разина» для баса, хора и оркестра. Литературным материалом для произведения послужил отрывок из поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». За это произведение Шостакович был удостоен Государственной премии СССР. Вокальную партию в Воронеже исполнит бас-баритон Владимир Байков - один из ведущих российских певцов, солист Гамбургской государственной оперы.

17 декабря в 19.00, 18 декабря в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЮЗИКЛ ПРО ЛЮБОВЬ

В декабре трехлетие со дня первой постановки отмечает Молодежный музыкально-пластический театр Воронежа. В репертуаре труппы постановки в жанрах, редко представленных на воронежских сценах, - за три года существования театр представил зрителям семь разножанровых постановок: мюзиклы, рок-оперы, музыкально-драматические спектакли.

В честь своего дня рождения 17 декабря Молодежный музыкально-пластический театр покажет свою премьерную постановку - мюзикл «Любовь сквозь вечность».

В 19.00 на сцене Городского Дворца культуры (ул.9 января, 108).

ПРЕМЬЕРА В КАМЕРНОМ

18 и 19 декабря в Камерном театре пройдет премьера. Спектакль «Ребенок» по пьесе современного норвежского драматурга Юна Фоссе поставил один из наиболее востребованных театральных режиссеров Антон Федоров (в последнее время сотрудничал с Гоголь-Центром, а один из последних спектаклей Федорова – «Иваново детство» в Казанском ТЮЗе – выдвинут на соискание премии «Золотая маска»-2022 в пяти номинациях).

В основе сюжета постановки - история Фредрика и Агнес, которые встречают друг друга при странных обстоятельствах. Их случайное знакомство стремительно развивается и приводит к созданию семьи, но Фредрик и Агнес сразу же сталкиваются с трагическим событием…

Писатель и драматург Юн Фоссе дважды за последний год фигурировал в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Его романы и поэтические сборники переведены на десятки языков, а пьесы в постановках самых знаменитых режиссеров - от Томаса Остермайера до Роберта Уилсона - идут в театрах по всему миру. Многие литературные критики называют Юна Фоссе «наследником» Генрика Ибсена. В последние годы интерес к драматургии Фоссе возрос и в России. Его пьесы ставили Юрий Бутусов в Театре имени Ленсовета, Александр Огарев и Фарид Бикчантаев в Школе драматического искусства. В 2018 году был переведен на русский сборник пьес «Когда ангел ходит по сцене». Каждая пьеса Фоссе – это размышление о вечности и о человеке, бытовое и метафизическое в его текстах сосуществуют неразрывно.

Сценографию к спектаклю также сделал Антон Федоров, над музыкальным оформлением работал композитор Григорий Калинин, над световой партитурой - Игорь Фомин, над виде - Алексей Бычков, над хореографией - Виктория Арчая. В спектакле заняты актеры Михаил Гостев, Яна Кузина, Андрей Новиков, Тамара Цыганова, Наталья Шевченко, Василий Шумский и Олег Луконин и танцовщики Наталья Неповинных, Александра Тиунова, Ольга Рыжкова, Николай Гаврилин, Олег Петров, Виталий Шилов, Олег Эпов.

18 и 19 декабря в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ВЫСТАВКИ В КРАМСКОМ

Fish-аrt

На втором этаже выставочного зала музея имени Крамского устроили "рыбный день". Fish-аrt знакомит с творчеством западноевропейских, советских и российских художников в жанре натюрморта с рыбами, а также жанровой графики близкой тематики в изобразительном искусстве XVII-XX веков. Основное внимание в экспозиции уделено творчеству художников СССР и Центрального Черноземья 1940-1980-х годов. Всех их объединяло стремление выразить художественными средствами символику рыбной темы, не выходя за рамки традиционной для советского периода концепции реалистического искусства. На ретроспективной выставке будет представлено более 20 живописных и графических работ, выполненных в различных техниках.

- Символика рыбы вбирает в себя множество разнообразных значений. Со времен глубокой древности рыба ассоциировалась со стихией воды, а также Учителями, Спасителями мира, прародителями, мудростью. В мифологиях различных народов вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. В раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими отцами церкви. Именно братья-рыбаки стали первыми учениками Иисуса, сказавшего им, что они будут «ловцами человеков».

Выставка «Fish-art» призвана показать посетителям бытование образа рыбы в творческом поиске художников разных эпох и поколений, в числе которых не потерялись и воронежские авторы. Некоторые работы из фондов музея будут представлены посетителям впервые. Можно посмотреть по 16 января.

Графика 1960-70-х

Новая выставка из серии «Открывая фонды» знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Поэтому выставочный проект «Открывая фонды» - редкая возможность увидеть уникальные произведения. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов.

- В шестидесятые и семидесятые годы художественная жизнь заметно активизируется, искусство расширяет стилистический и тематический диапазон. Художников привлекают как сюжеты мирной повседневности, так и героические темы освоения космоса, строительства БАМа. В эти же годы все заметнее становится неофициальное искусство с его усложненной образностью, отсылками к мифологии, религии, философским идеям. В художественном отношении мастера обращаются к разным источникам от народных традиций до открытий авангарда и парадоксальных фантазий сюрреализма, - анонсировали проект в музее.

На выставке можно увидеть оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля. Можно посмотреть по 16 января.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Арт-география Воронежской области"

Выставка направлена на возрождение интереса к уникальному культурному наследию страны. Посетители увидят произведения живописи и графики, представляющие уникальные этнические, культурологические, архитектурные, ландшафтные особенности нашего региона, рассказывающие широкой аудитории об известных и малоизвестных местах и фактах Воронежской области и столицы Черноземья. В экспозиции - около 100 произведений художников из столицы Черноземья, Острогожска, Нововоронежа Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского, Россошанского, Поворинского районов. Можно посмотреть до 16 января.

«0,8»

Выставка посвящена 155-летию Василия Кандинского. Современные художники исследовали возможность объединения бессмертной (несмотря на утверждения авангардистов) классики и художественных методов начала XX века. Десяти участникам выставки «0,10», отменившей все прошлое в 1915 году, отвечают восемь художников выставки «0,8» из 2021-го. Всего на выставке представлено 8 работ.

8 – как символ бесконечности, непрерывности, вечности искусства. Обратный отсчет они начали с истоков русского искусства, переходной формы от иконы к портрету – парсуны, выполненной в стиле родоначальника русского футурзима Давида Бурлюка. Соединение двух начал! Далее югославский пейзаж и классический «Натюрморт с битой дичью и фруктами» преломили ярким, смелым, жизнерадостным видением в стиле Ларионова и Машкова. Идея Павла Филонова о том, что человек есть перекресток всех дорог, наложенная на портрет жены и дочери И. Крамского, формирование четвертого – лучисто-энергетического – измерения живописи Михаила Ларионова в картине Куинджи, развили абстрактное размышление о природе вещей. Еще более абстрактные формы кубофутуризма в духе Александры Экстер приданы «Завтраку» Класа Питера. Любимая всеми «Маруся» Елены Киселевой приобрела признаки иконы, взятые из крестьянского цикла Малевича. И завершают выставку «Дачницы» Елены Киселевой в полностью абстрактном синэстетическом стиле Василия Кандинского.

Диалог с коллегами начала XX века, встреча с истоками, принятие их позиции обогатил опыт художников, ранее работавших в основном в классической манере, позволил выйти за привычные рамки, найти новые формы для художественного высказывания. Можно посмотреть по 17 января.

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ОТКРЫТОК

19 декабря в 14.00 в Доме с ризалитами дворцового комплекса Ольденбургских можно посетить мастер-класс по созданию открыток. Участники смогут самостоятельно выбрать шаблон и украсить его по своему желанию. Все материалы для проведения мастер-класса предоставляются.

МЕТЕЛЬ ДЛЯ ГЛУХИХ

19 декабря в театре драмы имени Кольцова покажут спектакль «Метель», адаптированный для глухих и слабослышащих зрителей. Зрители с ограничениями по слуху смогут посмотреть постановку с субтитрами. Они будут идти в режиме реального времени в приложении «Театр+» на мобильном телефоне зрителя. Вскоре спектакль «Метель» станет доступным для глухих на постоянной основе.