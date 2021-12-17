Владимир Нетёсов: «По ряду социальных направлений финансирование вырастет»

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Региональным парламентом во втором, окончательном чтении принят закон «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 141,2 млрд рублей, расходов — свыше 144,5 млрд рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете.

- По ряду социальных направлений финансирование, несмотря на определенные сложности, вырастет, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. — В условиях пандемии, в частности, особое внимание будет уделяться здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в следующем году оцениваются в сумме почти 49 млрд рублей, и это без учета областной адресной инвестпрограммы, программы капремонта и средств на борьбу с коронавирусом. Только расходы областного бюджета вырастут к уровню текущего года более чем на 900 млн рублей и составят около 20,5 млрд рублей.

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В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» продолжится реализация нацпроекта «Здравоохранение». Расходы на него 2022 году составят более 4,3 млрд рублей.

На финансовое обеспечение подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в 2022 году направят почти 2,9 млрд рублей, что выше уровня 2021 года почти на 111,5 млн рублей. Рост обусловлен увеличением средств на реализацию ряда региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет, в частности о региональном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в 2022 году на него выделят 266,9 млн рублей) и региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» (здесь на следующий год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме почти 362 млн рублей).

Кроме того, более чем на 25,5 млн рублей в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, вырастут расходы на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей. В целом по этому направлению запланировано финансирование в объеме около полумиллиарда рублей. На совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, в региональный бюджет-2022 заложили свыше 1 млрд 587 млн рублей. По сравнению с годом нынешним в 2022 году ассигнования увеличены на 37 млн рублей.

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В 2022 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» предусмотрено строительство объектов здравоохранения на сумму более 4,4 млрд рублей.

- Это, в том числе, 1,4 млрд рублей на финальный этап строительства хирургического корпуса для областного онкодиспансера. Кроме того, в рамках подпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах направят еще почти 697 млн. рублей, — раскрыл ряд параметров финансирования одной из важнейших сфер жизни региона председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.