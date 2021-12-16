Друзья ваши – подарки наши: клиенты Tele2 могут поздравить близких с Новым годом

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Ее участники смогут поздравить близких с наступающими праздниками и выбрать для них подарки. Tele2 и партнеры подготовили десятки интересных предложений не только для абонентов компании, но и для клиентов других мобильных операторов. Искусственный интеллект подберет подходящий вариант в зависимости от предпочтений человека, которому предназначен подарок.

Tele2 вновь меняет сложившиеся законы телеком-рынка и предлагает клиентам порадовать друзей – не только пакетами мобильных услуг, но и бонусами от оператора и его партнеров. При выборе идеи подарка компания использует современные технологии и следует тренду персонализации сервисов. Искусственный интеллект проанализирует потребности пользователей и предложит именно те варианты, которые будут актуальными для конкретного человека.

Акция проходит уже второй год подряд и очень популярна у клиентов Tele2. В прошлом году они чаще всего дарили друзьям пакеты мобильного интернета, подписку на музыку и фильмы, безлимитный доступ к видеосервисам и ювелирные подвески.

В этом году оператор и его партнеры также приготовили интересные новогодние бонусы: подписку на фильмы, книги и музыку, уроки от онлайн-школ и образовательных порталов, мобильное караоке, антивирусную защиту для смартфона, возможность упаковать новогодние подарки в салонах Tele2, украшения от ювелирных магазинов. Любителям спорта и здорового образа жизни предложат участие в новогоднем онлайн-марафоне здоровья, геймерам – корабли, опыт и дни премиум-доступа в игре World of Warships. Среди подарков – бонусы на услуги связи: безлимитный доступ к YouTube, TikTok и другим социальным сетям или мессенджерам, пакеты мобильного интернета, минут и SMS.

Чтобы сделать новогодние подарки друзьям, необходимо в мобильном приложении Tele2 кликнуть на баннер с виртуальным помощником Мией. Затем следует выбрать раздел «Поздравить близких» и ввести номер телефона получателя. Миа изучит предпочтения и интересы человека, которому предназначается подарок, и предложит три варианта. После выбора презента клиент отправляет другу промокод в сообщении. Всего в рамках новогодней кампании Tele2 он может поздравить пять друзей, подарив каждому по одному бонусу.

Акция продлится с 16 декабря 2021 года до 20 января 2022 года. В ней могут участвовать абоненты массового рынка и бизнес-клиенты компании, которые имеют доступ к личному кабинету. Сделать новогодний подарок можно не только пользователю услуг Tele2, но и клиенту другого мобильного оператора. Подробнее – на сайте newyear.tele2.ru.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Объединяя усилия с нашими партнерами, мы стремимся удивить клиента и предложить ему не только классические пакеты телеком-услуг, но и другие новогодние подарки. Благодаря современным технологиям мы анализируем предпочтения человека и подбираем решения, которые будут действительно интересны и полезны».

Подробнее об акции,условиях, времени, месте проведения, кол-ве подарков на сайте newyear.tele2.ru