Распродажи-2021-2022 в Воронеже: как выгодно купить

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

До главной распродажи года остался день. «Комсомолка» расспросила стилиста о секретах правильных покупок на сейле - чтобы не стать fashion-жертвой, и ерунда по 300 рублей не осела в вашем шкафу.

- Очень часто в распродажу люди совершают эмоциональные покупки! Шопинг – известный антидепрессант, но при условии, что он правильный. Иначе добавит дополнительного стресса – от незакрывающегося шкафа, в котором не умещаются вещи, а надеть по-прежнему нечего, - отмечает воронежский стилист Татьяна Подъяблонская. – На самом деле нужно просто следовать определенной схеме и все получится!

Итак, чек-лист действий в распродажу:

1. Разберите гардероб и составьте список вещей, которых вам действительно не хватает.

2. Покупайте только по списку.

3. Не покупайте впрок - с надеждой, что похудеете.

4. Отдайте предпочтение базовым нейтральным вещам – их легко сочетать и они прослужат не один сезон.

5. Сначала идите в дорогие бренды, в которых вы не можете приобретать вещи в нераспродажное время, потому что дорого - чтобы купить качественные вещи со скидкой, а не ерунду за копейки в массмаркете.

6. При покупке сначала подумайте, с чем вы будете сочетать эту вещь в своем гардеробе - мысленно составьте в голове три комплекта этой вещи с уже имеющимися в вашем шкафу.

7. Накануне посмотрите цены на сайтах брендов, чтобы удостовериться, что в магазинах реально ее скинули. А не написали на бирках более высокую, зачеркнули ее и рядом оставили ту цену, которая действует весь год.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

- Хорошо сходить в магазины накануне распродажи - наметить необходимое без суеты и ажиотажа, померить, чтобы увидеть, как сядет вещь. Подобрать размер. Тогда вы будете точно знать, стоит за ней идти в распродажу или нет. Кстати, можно с первыми минутами распродажи заказать он-лайн - со склада придут вещи новые - «ненадеванные», - советует стилист. - На что нужно обратить внимание в первую очередь: ткань, из которой сделана одежда или обувь, качество швов. На распродажах выгодно покупать дорогие аксессуары - обувь, сумки, ремни.

Стилист советует отправляться на шопинг в удобной одежде - простой джемпер с круглым вырезом плюс джинсы или трикотажный костюм. Чтобы снимать их в примерочной одним движением. А не 100500 раз расстегивать пуговицы.

И еще: примеряя, делайте фото на телефон. Чтобы при сомнениях в покупке посмотреть снимки через полчаса - увидеть себя словно со стороны - это поможет сделать выбор.