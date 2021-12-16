Компания из экосистемы Сбера создаст digital-платформу для ЖК «Ключи»

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Стороны договорились о сотрудничестве для реализации проекта по созданию digital-платформы ЖК «Ключи», состоящего из семи жилых комплексов. Интегратором решения выступит компания экосистемы Сбера Doma.ai в коллаборации с сервисом Ujin.

Создание цифровой среды жилого квартала позволит упростить взаимодействие управляющей компании с жителями, автоматизировать управление инженерными системами зданий, автоматизировать сбор показаний приборов учета, а также создать безопасную среду внутри ЖК за счет интеллектуальных решений в области видеонаблюдения и управления доступом на территорию.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«В этом году Сбер в Черноземье принял 87 положительных решений на сумму свыше 54 млрд рублей по финансированию строительства 1 млн кв. м жилья, при этом около половины от этого объема приходится на Воронеж. Подписание соглашения – еще один пример того, что Сбер готов предоставить не только финансовые инструменты поддержки девелоперов, но и современные технологичные решения для всех участников рынка. Для наших партнеров-застройщиков мы готовы предложить десятки цифровых продуктов и нефинансовых сервисов на всех этапах реализации проекта – от проектирования до эксплуатации зданий. С начала года по этому направлению со строительными компаниями совершено более 160 сделок».

В своем проекте «КомфортСтрой» создает не просто квартиры, а удобное жизненное пространство. Концепция проекта заключается в формировании нового современного образа жизни, который невозможно представить без цифровых решений.

Эдуард Краснов, бенефициар СЗ «КомфортСтрой»:

«Качество среды обитания во многом определяет дальнейшие сценарии нашей жизни. Поэтому мы уделяем большое внимание современным градостроительным концепциям, изучаем потребности различных социальных групп, создаем общественные пространства - безопасные, комфортные и эстетичные, насыщаем его объектами социальной инфраструктуры, но даже этого порой бывает недостаточно. Сегодня девелопер создаёт собственные сервисные компании, непосредственно взаимодействуя с потребителями, понимая их чаяния и нужды, и предлагая продуманные современные решения в области управления жилыми комплексами, в том числе и на основе цифровых технологий. Сбер не только является лидером на рынке продуктов для управления жилыми комплексами, но и много внимания уделяет ESG повестке, вопросам комфортной среды, экологии проживания, образовательным проектам. И я очень рад, что наш проект по достоинству оценен - мы подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Это несомненно принесет пользу не только участникам соглашения, но и жителям Воронежа».

Значимой частью digital-платформы станет модуль управляющей компании Doma.ai с CRM-системой для работы с заявками, коммуникации с жителями, формирования единого платежного счета, сбора и учета платежей, а также контроля рабочего времени сотрудников УК. Владельцы квартир получат единое мобильное приложение, через которое смогут оплачивать счета в один клик, взаимодействовать с УК, подавать заявки, управлять доступом в дом и подземный паркинг, получать дополнительные сервисы через встроенный маркетплейс.

Дмитрий Батищев, руководитель управляющей компании «Смайл»:

«Очень важно, когда между застройщиком и управляющей компанией выстроены продуктивные и доверительные отношения. Наш общий клиент – это собственники жилья, которые будут жить в доме. Именно поэтому необходимо создать максимально комфортные и удобные условия для счастливой жизни, в том числе благодаря современным технологичным сервисам. В нашем цифровом настоящем мы обязаны использовать не только новые hi-tech технологии, но и предвосхищать желания наших клиентов. Несомненно, наша коллаборация со Сбером и его новым старапом Doma.Ai, принесет синергетический эффект. Команда управляющей организации «Смайл» убеждена в правильности своего выбора».

Настройки систем Умного дома будет осуществлять за счет интеграции c платформой Ujin от компании Юникорн, благодаря чему жители смогут самостоятельно управлять теплом, климатом, светом и бытовыми приборами через единое мобильное приложение.

Алексей Южаков, сооснователь компании Юникорн, разработчика платформы Ujin:

«Наше стратегическое партнерство с Doma.ai - это уникальная возможность развивать совместный продукт, который позволит предоставить пользователям расширенный комплекс интеллектуальных сервисов через единое мобильное приложение. Мы рады, что наши разработки используются как back-end платформа интеграции в жилом квартале «Ключи».

Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai:

«Цифровизация ради цифровизации и только потому, что об этом говорят на каждом углу — не то к чему мы стремимся. Гораздо важнее дать управляющей компании рабочие инструменты, которые помогут избежать ошибок в ежедневной рутине, выполнять работу хорошо и быстро, а это несомненно повысит уровень счастья жителей. Нам кажется важным, чтобы между управляющей компанией и собственниками были партнерские отношения, когда обе стороны понимают, что состояние дома и качество жизни зависят от каждого».