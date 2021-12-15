Игорь Артамонов: Надеемся, что 2022 год отработаем еще более эффективно

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- Игорь Георгиевич, с какими результатами был реализован дорожный нацпроект в Липецкой области в этом году? Какие самые значимые объекты вы бы назвали?

- В 2021 году на «Безопасные качественные дороги» в регионе было направлено 4,4 млрд рублей, из них 545 миллионов – из федерального бюджета.

На участках дорог, вошедших в нацпроект, уложено более 2,5 тысяч кв. м асфальтобетона, это более 300 км региональных трасс и 36,4 км – уличной сети Липецка, Ельца и Грязей.

Что касается самых капиталоёмких объектов – номер 1, безусловно – это Восточный обход г. Липецка. На деньги нацпроекта построен и сдан 2 этап второй очереди - это 5 км новой дороги в Грязинском районе.

Реконструировано 4 км трассы Липецк – Данков, которую мы продолжаем поэтапно доводить до норм 2-й технической категории. Еще на 2-х км реконструкция близится к завершению. На этих участках расширены обочины, обустроены переходно – скоростные полосы, увеличены грузоподъемность полотна и радиусы поворота, что позволяет обеспечить хорошую пропускную способность одного из самых загруженных автомобильных направлений.

В Усманском районе в этом году завершен капитальный ремонт 7,7 км автодороги Девица – Никольские Выселки на границе с Воронежской областью, этот участок тоже практически отстроили заново.

В числе 45-ти объектов ремонта региональных дорог по нацпроекту – такие протяженные участки, как автодорога Маяк-Ключ Жизни в Елецком районе, там покрытие заменено на отрезке длиной 21 км. В Данковском районе готовится к сдаче 24-километровый участок автодороги Воскресенское-Ивановка-Березовка-Данков. Комфортным стал путь на Задонск со стороны воронежской трассы: отремонтировано более 20 км автодороги Стебаево – Задонск – Долгоруково. Любопытно, что все самые протяженные дорожные объекты ведут к туристическим местам. В Елецком районе – это окрестности Воргольских скал и усадьбы Талдыкина, в Данковском – уникальная белокаменная церковь Дмитрия Солунского и усадьба в Полибино со знаменитой Шуховской башней- двойником столичной Шаболовской. Дорога от Стебаево ведет к центру притяжения паломников – Задонску с его монастырями, и к еще одной усадьбе в селе Репец, которая после реставрации, несомненно, тоже станет одной из самых заметных достопримечательностей области. Благодаря нашим дорожникам добираться во все эти места жителям и гостям теперь будет значительно комфортнее.

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- Какая работа была проведена благодаря нацпроекту в агломерации?

- В Липецке на средства нацпроекта отремонтировано 23 улицы, самый крупный проект в стадии реализации – реконструкция ул. 50 лет НЛМК. Кроме того, деньги были направлены на обустройство восьми объектов для повышения безопасности горожан – это новые светофоры, ограждения и другие технические средства организации дорожного движения.

В Ельце начат капитальный ремонт одной из самых длинных центральных улиц, которая начинается практически от порога Вознесенского собора – улицы Коммунаров. Новое покрытие появилось еще на трёх улицах – Матросова, Фрунзе и Северной.

Также на деньги нацпроекта отремонтирована улица Советская в г. Грязи.

- В структуре нацпроекта есть очень важная федеральная программа – «Безопасность дорожного движения». Что сделано по ней?

- Один из важнейших показателей нацпроекта – снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, Липецкая область идет с опережением плановых показателей. По сравнению с прошлым годом на дорогах погибло на 11,5% меньше пешеходов и автомобилистов, снизилось общее количество ДТП – на 22%. В первую очередь – это заслуга ГИБДД. Они проводят большую работу – и профилактическую, и практическую, тесно сотрудничают с дорожными службами в части организации дорожного движения. Благодаря их совместной работе год от года уменьшается количество мест концентрации ДТП.

В этом году благодаря национальному проекту в области ещё увеличилось количество комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД. Как показала практика, камера - самый эффективный способ снизить число аварий в опасных местах. Сейчас мы завершаем монтаж 14 новых стационарных комплексов, а всего их – 127.

Также благодаря национальному проекту областное управление ГИБДД в этом году получило 73 новых патрульных автомобиля, надеемся, это тоже поможет сделать дороги безопаснее.

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- В этом году Липецкая область получила награду от вице-премьера Марата Хуснуллина за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Что именно оценивали, и какой подход обеспечил успешное выполнение поставленных задач?

- Оценку делали по многим критериям, таким, как исполнительская дисциплина, достижение целевых показателей, организация проектного управления, коммуникация с общественностью.

Думаю, нам помог опыт. Липецкая область была в числе регионов, которые первыми начали реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, и сразу показала хорошие результаты. 4-летняя практика помогает соблюдать четкий порядок работы. В нашем регионе высокая плотность дорог - по этому показателю Липецкая область третья в ЦФО. Дорожное агентство системно ведет мониторинг их состояния. Ежегодная диагностика с помощью собственных мобильных лабораторий помогает планировать работы по годам. Кроме того, управление дорог грамотно распределило обязанности в проектной группе и добилось высокой исполнительской дисциплины – оперативно выполняются задачи Минтранса, вносятся данные по объектам.

Налажена работа с муниципалитетами, которые также демонстрируют высокую исполнительскую дисциплину благодаря заблаговременной подготовке данных по объектам. Жёсткий контроль сроков исполнения работ и поэтапная приемка объемов с проверкой качества дали хороший результат по кассовому исполнению, благодаря этому агломерации были выделены дополнительные средства из Резервного фонда, на которые дополнительно отремонтировали еще 11 улиц.

Государственный заказчик – Дорожное агентство Липецкой области - оперативно реагировал на возникающие сложности с подрядчиками, не сумевшими обеспечить нужный темп или качество, находил решения, которые не позволили форс-мажорам сказаться на показателях нацпроекта.

- Сформирован ли план работ на будущий год?

- Не только сформирован, - впервые до окончания года полностью законтрактованы городские объекты нацпроекта будущего года, и более 90% региональных. Это значит, что в новом сезоне время начала работ будет зависеть только от погоды. Надеемся, это позволит нам в 2022 году отработать еще более эффективно.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.