Воронежская новогодняя елка побила сразу два рекорда

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Уникальную уличную елку небывалой высоты – 30 метров – установили у центрального входа в Сити-парк «Град» (Группа Компаний Хамина). Пушистая красавица оказалась самой яркой в России, и самой нарядной в мире. Два новых рекорда установили 15 декабря. Мировой по количеству украшений в 1 401 игрушку и национальный по количеству огней. На ней зажглись сразу 74 136 лампочек.

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– Каждый год мы стараемся делать подарки для жителей Воронежа и гостей региона. Этот год не стал исключением. Наших посетителей порадуют красивая ярмарка, классные фотозоны, арендаторы подготовили для них интересные новогодние программы. А елка – наша гордость и краса. Она самая высокая в регионе. Мы надеемся, что наш вклад в формирование облика Воронежской области найдет положительный отклик в сердцах жителей. В преддверии Нового года хотелось бы пожелать тепла, счастья, уюта в ваших домах! С наступающим праздником!, – открыл церемонию управляющий Сити-парка «Град» Алексей Базин.

Также управляющий приоткрыл завесу тайны – подготовка к установке велась почти полгода. Сначала продумывали ее дизайн, затем занимались изготовлением. В основании ее – красивая фотозона, где любой желающий сможет сделать фото. Композиция в стиле «Щелкунчика» привлечет не только детей, но и взрослых.

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Мировой и национальный рекорд обрели статус официальных – их внесли в Международный реестр «Интеррекорд» (альтернатива Книги рекордов Гиннесса). Для регистрации на церемонию открытия лично приехал генеральный директор агентства Влад Копылов и вручил подтверждающие сертификаты. Кстати, он отметил, что эти два рекорда – по количеству огней и украшений – фиксируются впервые. В основном все касались высоты елки.

Зафиксировали мировой рекорд под аплодисменты гостей. 1 401-й шар на елку повесил семилетний воронежец Ваня Симонцев, подопечный благотворительного фонда группы компаний Хамина. В этом году он одержал свою большую победу в борьбе за здоровье – перенес операцию, которую ему сделали в США и начал слышать.

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На праздник он пришел вместе с мамой Анной. Они вместе с Ваней пожелали воронежцам счастливого Нового года.

– Чудеса бывают разные и порой такие, в которые очень сложно поверить. Одно из таких чудес случилось с нами. Благодаря помощи всех неравнодушных людей и лично Евгения Николаевича Хамина Ваня может жить, развиваться и слышать полноценно. Сегодня нас пригласили, чтобы мы смогли повесить на нашу замечательную елочку 1 401-й шарик. Глядя на нее, посещает новогоднее настроение. Мы желаем вам от нашей семьи, чтобы все ваши заветные желания сбывались, а в душе царило волшебство!, – сказала Анна Симонцева.

Ваня уже успел загадать дедушке Морозу подарок на Новый год и вместе с мамой они положили для него письмо под елку. Мальчик мечтает о новом пистолете или машинке. Сейчас он проходит реабилитацию, его слух восстановился на 80%. После новогодних праздников предстоит перенести еще одну операцию. Ваня рассказал журналистам, что любит есть пончики и играть в машинки. А праздник они будут дожидаться всей семьей, вечером вкусно покушают, лягут спать, чтобы на утро найти под елкой долгожданный подарок.

Ну а волшебная городская елка, которую установили в «Граде», порадует и других воронежских мальчишек и девчонок, а также их родителей, дедушек и бабушек.

Ирина Шабанова