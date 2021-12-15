«Выбор»: «надежный застройщик 2021»

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По итогам независимой экспертизы Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» строительная компания «ВЫБОР» стала обладателем золотого знака «Надежный застройщик 2021». Данная награда присваивается лучшим строительным компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Отметим, что «ВЫБОР» уже неоднократно становился обладателем золотого знака. Почетное звание также было присвоено компании в 2016, 2018, 2019 и 2020 гг. Полученная награда подтверждает высокие показатели надежности компании, что позволяет покупателям быть уверенными в своем выборе квартир в объектах застройщика.

«Для нас это высокий знак качества работы и лучшая оценка экспертов рынка недвижимости! Еще одно важное доказательство того, что «ВЫБОР» делает людей счастливыми, предлагая им современное, комфортное и уютное жилье!» - прокомментировали в пресс-службе компании.

Справка

«ВЫБОР» – один из лидеров строительной отрасли в Центрально-Черноземном регионе. Визитная карточка компании – скорость и неизменно высокое качество строительства современных жилых объектов. «ВЫБОР» специализируется на возведении объектов недвижимости, а также создании инфраструктуры на их территории. В своей деятельности застройщик использует технологию монолитного и объемно-блочного домостроения. На данный момент суммарный объем возведенной жилой площади в Центрально-Черноземном районе составляет более 1 800 000 кв. м.! Кроме этого, на счету «ВЫБОРА» множество современных социальных объектов, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, больницы, детские сады и школы.