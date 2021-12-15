В правительстве Воронежской области согласились на повышение тарифов на коммуналку от 5,3 до 9,1%

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Тарифы на коммунальные услуги в 2022 году вырастут в Воронеже от 5,3 до 9,1%. Еще в конце октября с такой инициативой к гордуме вышла мэрия. И парламентарии чиновников поддержали. Теперь руководитель департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов подтвердил, что повышение тарифов одобрили и региональные власти, и специалисты УФАС. При этом он отметил, что максимальный рост цен на коммуналку на 9,1% будет только у части жителей Сомово. В дальнейшем такое увеличение цен, превышающее темпы инфляции, обещали не повторять.

Увеличивая цифры, городские власти хотят покрыть расходы на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Ожидается, что деньги помогут реализовать инвестиционные обязательства ПАО «Квадра», ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Энерговид». По словам коммунальщиков, компании тратят на это кредитные средства, у них не получается выйти на безубыточный режим работы.

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КСТАТИ

НА СОЦПОДДЕРЖКУ ВОРОНЕЖЦЕВ НАПРАВЯТ БОЛЬШЕ 5,5 МИЛЛИАРДОВ

Горожане, которым выросшая плата за коммуналку станет тяжелым бременем, могут получить помощь от государства. На 2022 год для выплаты компенсаций и субсидий в бюджет заложена рекордная сумма - 5533,13 миллиона рублей.

На получение субсидии на оплату коммунальных услуг могут рассчитывать семьи с низким доходом, а компенсации положены льготным категориям граждан: участникам и инвалидам ВОВ; инвалидам; ветеранам труда; реабилитированным; многодетным малоимущим семьям; приемным семьям; членам семей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы в мирное время.