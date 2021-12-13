Владимир Нетёсов: «Депутаты регионального парламента приняли активное участие в декаде приемов граждан»

Владимир Нетёсов

В Воронежской области подвели итоги декады приемов граждан. Приемы проходили с 1 по 10 декабря на площадке региональной и 39 местных приемных партии «Единая Россия» (приемы были посвящены 20-летию с момента ее основания), а также на дополнительных площадках организаций-партнеров. Из-за сложной эпидобстановки и связанных с ней ограничений общение с заявителями проходило в дистанционном формате, который за 2 года показал свою эффективность.

В декаде приемов граждан приняли участие 49 депутатов облдумы. Они разбирались с обращениями почти 350 граждан. Большинство вопросов удалось решить уже в ходе приемов. Положительное решение получили 80% обращений.

Заявления принимали не только депутаты всех уровней и сенаторы, но и специалисты организаций-партнеров, в их числе Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Государственная жилищная инспекция, Торгово-промышленная палата, Ассоциация юристов России. Общее число обращений за время декады в Воронежской области составило почти 4 тысячи человек.

фото Воронежской облдумы

- Депутаты регионального парламента приняли активное участие в декаде приемов граждан. Ни одно обращение, поступившее в их адрес, не осталось без внимания. Большинство вопросов удалось решить максимально оперативно, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Некоторые обращения жителей Воронежской области, поступившие в ходе декады, станут основой для предложений и инициатив, которые затем будут направлены на рассмотрение депутатского корпуса и органов власти.