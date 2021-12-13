Последние новости Воронежа на 13 декабря 2021 года: неправильные платежки, суд из-за отсутствия прививки, прогноз погоды

Снега в ближайшие дни не обещают, зато придет мороз. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже владельцам квартир в жилом комплексе «Лазурный» пришли квитанции ЖКХ с огромными суммами. За «коммуналку» воронежцам выставили счета от 28 до 50 тысяч рублей. В управляющей компании «Городской сервис центр» пояснили, что произошла ошибка. Горожан, которые получили неправильные квитанции, попросили прислать свои адреса в УК. С 13 декабря им будут отправлять исправленные платежки.

В Россоши депутата КПРФ Владимира Фоменко отстранили от работы из-за отсутствия прививки от ковида. Мужчина трудится в АО «Минудобрения» - предприятии с опасным производством. По постановлению главного санитарного врача региона, 80% сотрудников таких организаций должны пройти вакцинацию. Фоменко отказался, и его отстранили от работы с 3 по 30 ноября без сохранения заработной платы. Из-за этого мужчина обратился в районный суд, который признал действия предприятия незаконными. Работодателя обязали выплатить зарплату и компенсировать моральный вред в размере трех тысяч рублей.

Суточный прирост зараженных коронавирусом в регионе продолжает сокращаться. Накануне санитарные врачи сообщили о 617 новых случаях инфицирования, а несколькими днями ранее этот показатель превышал 800. Всего за время пандемии в области коронавирус зафиксировали у 185 735 жителей региона. Выздоровели 131 579 человек, умерли 9 519.

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие дни. Снега не обещают, зато придет мороз. Днем в понедельник, 13 декабря, температура воздуха составит -1. Солнце не выглянет. Во вторник будет почти такая же погода, как и в предыдущие сутки: ночью -4 градуса ночью и -1 днем. Днем в среду температура воздуха повысится до нуля. Будет облачно.