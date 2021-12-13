Владимир Нетёсов: «Облдума рассматривает Молодежный парламент как равноценного партнера в сфере молодежной политики»

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В работе форума приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов, председатель Комитета облдумы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артём Зубков, председатель парламентского Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, зампредседателя думского Комитета по образованию, науке и молодежной политике Кристина Кулешова и зампредседателя Комитета по спорту, культуре и историческому наследию Ольга Ортина.

Приветствуя молодых парламентариев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что Молодежный парламент четвертого созыва начал свою работу в новых правовых условиях.

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В конце 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Документ определяет основные цели и направления реализации молодежной политики в нашей стране. Введены такие понятия, как «молодые граждане», «молодая семья», «молодежное общественное объединение», «молодежная политика» и ряд других. Расширены рамки возрастной группы, к которой относится молодежь, – это граждане страны в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

В соответствии с этим законом депутаты областной Думы внесли изменения в законы «О молодежной политике в Воронежской области» и «О Молодежном парламенте Воронежской области», рассказал Владимир Нетёсов.

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– Мне приятно отметить, что представители Молодежного парламента четвертого созыва принимали самое активное участие в работе по внесению изменений в один из этих законов, а именно «О Молодежном парламенте Воронежской области, – отметил Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Думаю, что вопрос «Об организации конкурса «Молодежная законотворческая инициатива», который внесен в повестку дня вашего заседания, – очень актуален и своевременен. Мы будем рады услышать от вас конструктивные инициативы и предложения.

Спикер регионального парламента отметил, что старшие коллеги рассматривают Молодежный парламент как равноценного партнера и главного консультанта в сфере молодежной политики, реализации национальных проектов, организации работы по патриотическому воспитанию молодежи на территории нашей области.

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Владимир Нетёсов призвал членов Молодежного парламента принять активное участие в совместной работе на благо всех жителей Воронежской области, особенно представляющих молодое поколение. Кроме того, для лучшего понимания сути законодательной деятельности он пригласил молодых парламентариев побывать на ближайшем заседании Воронежской областной Думы.

В свою очередь Олег Мосолов подчеркнул, что Молодежный парламент является действующей коммуникационной площадкой, посредством которой каждый может донести до властей и общественности свое мнение и волнующие вопросы.

– Исполнительные органы власти открыты для обращений и обсуждения актуальных для молодежи тем. Рассчитываю на то, что вместе мы сможем сделать очень многое, – сказал он в своем приветственном слове.

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Людмила Ипполитова обратила внимание, что Молодежный парламент четвертого созыва начал свою работу в сложное время, когда приходится пересматривать подходы к медобслуживанию, обучению и любым другим сферам жизни. Тем не менее, парламент остается инструментом для продвижения идей тех сообществ и коллективов, которые представляют ребята.

Далее Артём Зубков поделился опытом своей работы в Молодежном парламенте и дал ряд практических советов.

Затем участники рабочей встречи перешли к основной повестке дня.

В ходе заседания юные политики обсудили взаимодействие Молодежного парламента Воронежской области с Молодежным парламентом при Госдуме, а также рассказали о планах деятельности комитетов на 2022 год. После выступлений Ольга Ортина пригласила молодых парламентариев принять участие в работе Комитетов Воронежской областной Думы и представить там свои предложения по господдержке молодых специалистов в различных сферах.

Также в рамках заседания молодые парламентарии ознакомились с основными моментами законотворческого процесса Воронежской области.

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Обсудили и проект «Молодежная законотворческая инициатива», разрабатываемый совместно Воронежской областной Думой и молодежным парламентом. Как пояснила Кристина Кулешова, конкурс планируется запустить до конца декабря, чтобы участники могли использовать по максимуму начало следующего года для поиска и оформления идей, которые могут лечь в основу законопроектов, принимаемых региональным парламентом.

В завершение заседания наиболее активные молодые депутаты получили награды за вклад в развитие молодежного парламентаризма.