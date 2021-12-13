В Воронеже завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства студотрядов

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9 декабря завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов «#ТрудКрут». Более 270 участников со всей России в течение двух дней выполняли теоретические, практические и творческие задания по своему профилю деятельности в студотрядах.

Приветствуя участников на торжественном закрытии конкурса 8 декабря, председатель правления МООО «Российские Студенческие Отряды» Михаил Киселев; командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов и проректор по воспитательной работе Воронежского государственного технического университета Антон Ходунов отметили важность проведения конкурса и возможность реализации проектов для развития студенческих отрядов в регионах России.

– Такие фестивали как «#ТрудКрут» развивают у молодежи не только полезные компетенции, но и доносят до нее правильные посылы о важности и значимости честного труда. Я благодарю всех участников конкурса и отдельно бойцов студотрядов ВГТУ за организацию фестиваля. Успешное проведение такого масштабного мероприятия в очередной раз убедительно доказывает: движение студенческих отрядов нашего вуза – в числе наиболее передовых в России, – подчеркнул и.о. ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин.

В задачу команд строительных отрядов федеральных округов входил ряд модулей, в том числе вязка арматуры и знание охраны труда, а мастерам строительных площадок необходимо было произвести расчет работ. Победителями стали Сибирский федеральный округ (1 место), Уральский федеральный округ (2 место) и Центральный федеральный округ (3 место). Они получили награды из рук руководителя направления Юрия Болдырева.

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Сельскохозяйственные отряды прошли тестирование, этап творческих выступлений на заданные темы и выполнили практические задания по направлениям. Участники представили идеи по развитию РСО в этом направлении. В компетенции «Ветеринария» победителями стали Анна Белова из Пензенской области (1 место); Алина Герасимова из Воронежской области (2 место); Анастасия Суховей из Оренбургской области (3 место). В компетенции «Зоотехния» 1 место заняла Алина Кондратьева, Пензенская область, 2 место — Никита Егоров, Воронежская область; 3 место — Сергей Аникин, Кировская область. В компетенции «Механизация (агроинженерия)»: 1 место — Газинур Шафигуллин, Республика Татарстан; 2 место — Руслан Тюлебаев, Омская область; 3 место — Сергей Макеев, Курская область. В компетенции «Технология переработки продукции»: 1 место — Екатерина Макрушина, Кировская область; 2 место — Дарья Воронина, Омская область; 3 место — Сарюна Тубанова, Республика Бурятия. В компетенции «Ландшафтный дизайн»: 1 место — Алёна Антипина, Пермский край; 2 место — Виктория Юрко, Новосибирская область; 3 место — Анастасия Кузнецова, Воронежская область. В компетенции «Землеустройство»: 1 место — Анастасия Вдовиченко, Воронежская область; 2 место — Рамзия Ганиева, Республика Татарстан; 3 место — Оксана Вересовая, Омская область. В компетенции «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного производства»: 1 место — Елизавета Макарихина, Пермский край; 2 место — Дмитрий Янчук, Санкт-Петербург; 3 место — Екатерина Масловская, Омская область. В компетенции «Агрономия»: 1 место — Иван Емельянов, Пермский край; 2 место — Павел Семенов, Республика Татарстан; 3 место — Арина Первушина, Тюменская область.

Конкурс для отрядов проводников проходил в формате парного участия. Представители регионов находили заранее сделанные технические и сервисные неисправности вагонов, выполняли кейсы по различным ситуациям и творчески представляли свою пару. По итогам конкурса пара из Омского региона стала обладателем Гран-при конкурса, участники из Белгорода заняли второе место, а ростовчане завоевали третье призовое место.

Для сервисного направления первый день конкурса запомнился интересными задачами: повара готовили блюда — finger food и десерт, горничные убирали номера и комплектовали тележки, официанты демонстрировали знание барного стекла, столовой посуды и приборов, находили ошибки в сервировке стола, бармены готовили коктейли. Во второй день участники прошли творческий этап. По итогам всех конкурсных дней победителями в компетенции «Поварское дело».стали: 1 место Кирилл Черношвец, Челябинская область; 2 место — Кристина Новоселова, Омская область; 3 место — Софья Смирнова, г. Москва. В компетенция «Официант»: 1 место — Елена Шкарлет, Омская область; 2 место — Марьяна Аксенова, Челябинская область; 3 место — Артем Костин, Республика Коми. В компетенции «Бармен»: 1 место — Аскар Мунасов, Самарская область; 2 место — Оксана Тарасова, Тюменская область; 3 место — Софья Шарага, Ростовская область. В компетенции «Горничная»: 1 место — Надежда Васильева, Республика Татарстан; 2 место — Юлия Скороходова, Архангельская область; 3 место — Дарья Исаева, Нижегородская область.

Участники педагогических отрядов представили свои творческие визитки и приняли участие в разработке интерактивной формы работы с детьми по патриотическому воспитанию. Победителем конкурса стал педагогический отряд «Высота», г. Москва; 2 место — СПО «Новый ВЕК», Красноярское РО; 3 место — СПО «МЕД», Тульское РО. Отметим, что конкурсанты обменялись опытом и теперь смогут реализовать задумки в своих регионах.

Медицинские отряды проходили конкурсы в несколько этапов. Их капитаны в испытании «Сайнс слэм» презентовали короткие выступления на важные медицинские темы. А команда на практике проводила сердечно-легочную реанимацию пострадавшего и осуществляла уход за пациентом на специальном оборудовании в учебной виртуальной клинике. Команда Пермского края заняла 3 место, команда Новгородской области 2 место, а победителями стали представители Нижегородской области.

Мероприятие прошло в рамках реализации гранта за победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди организаций высшего образования. Организаторами конкурса выступили ФГБОУ ВО «ВГТУ», МООО «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Елена Федяшева

Фото с сайта ВГТУ