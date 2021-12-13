Ускорили скорую: как воронежские программисты изменили работу скорой медицинской помощи

Станислав Жиронкин, главный разработчик АСУ «УССМП»

С 2009 года компания занималась автоматизацией учета для бизнеса, производства и торговли, но в 2011 году руководство обращает внимание на актуальные проблемы в цифровизации здравоохранения и делает ставку на решение, которое сможет упростить и ускорить работу скорой помощи. Так началась работа над масштабной Автоматизированной Системой Управления «Управление станцией скорой медицинской помощи».

На первоначальном этапе в разработке участвовало не более десятка человек и перед командой стояла задача упростить путь вызова СМП от приема звонка до назначения бригады. Цифровизация рабочих процессов уже стала частью нашей жизни, но всего 10 лет назад диспетчер скорой помощи заполнял информацию по каждому вызову на бумаге и вручную составлял очередь вызовов для бригад. А статус бригад определялся фактическими отзвонами в диспетчерскую — только так передавалась информация о том, где сейчас бригада и готова ли она взять новый вызов.

За несколько месяцев разработки команда проекта создает решение, автоматизирующее работу диспетчера: программа позволяет принимать вызовы, заполнять на компьютере привязанные к ним карты пациентов и назначать бригады.

1 сентября 2011 года решение испытали на станции скорой медицинской помощи г. Воронежа и уже через год вся служба была переведена на АСУ «УССМП». Первый день работы показал, что среднее время передачи вызова бригаде сократилось приблизительно на 5 минут, а в условиях работы скорой помощи лишние минуты могут спасти не одну жизнь.

Когда стал понятен потенциал новой разработки, система начала активно развиваться и обрастать новым функционалом. В 2012 году была открыта круглосуточная техническая поддержка, в 2013 реализовали отслеживание бригад на карте и автоматическое изменение статуса бригады в зависимости от ее местонахождения, а в 2015 снабдили бригады планшетными компьютерами, максимально сократив путь получения оперативной информации по вызовам. Теперь врач скорой помощи на вызове обладал всей информацией от диспетчера сразу после заполнения карты. Без бумажек и звонков. Цель всех нововведений одна — разгрузить персонал и высвободить время на оказание помощи пациентам.

Создатели АСУ «УССМП» одни из первых в России автоматизировали взаимодействие с ОМС и службой 112. Так как необходимость данных интеграций была продиктована на законодательном уровне, к 2018 году система укрепила позиции на рынке медицинских информационных систем и получила множество положительных отзывов от работников скорой помощи.

Функционал системы покрывает все нужды современной скорой помощи: реализована интеграция с другими системами (ГЛОНАСС, 112, ЕРМИС, ТФОМС и др.), автоматизировано ведение отчетности согласно нормативно-правовым требованиям, реализован учет по смежным процессам: медикаменты, кадры, ГСМ и автотранспорт. Главные преимущества системы — удобное приложение для планшетов бригад СМП, автоматизированный обмен данными с ФОМС и стоимость внедрения.

Теперь «Комплексная автоматизация бизнеса», штат которой вырос до 80 человек, нацелена на покорение новых технологий: в ближайших планах разработчиков внедрение в программу искусственного интеллекта для помощи в принятии решений, а также создание мобильного приложения для взаимодействия населения со службами СМП.

Фото предоставлено компанией «Комплексная автоматизация бизнеса»

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