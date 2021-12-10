Охотинспекция не нашла нарушений в стрельбе на окраине Воронежа

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Несколько дней назад жителей частного сектора на окраине Железнодорожного района в очередной раз напугали звуки выстрелов. А стреляют здесь, по словам местных, в сезон охоты частенько. Вот и на этот раз, выбежав за калитку, владелец участка заметил неподалеку на поляне несколько внедорожников и рядом с ними людей с охотничьими ружьями. Местные жители говорят, что бывали случаи, когда охотники стреляли зайцев прямо на участках. Люди боятся стать жертвой шальной пули, ведь в этом районе гуляют горожане, в том числе и дети.

«Комсомолка» направила запрос в департамент природных ресурсов и экологии. Там нам ответили, что смогли установить по описаниям место, где произошел инцидент:

- Данная территория относится к общедоступным охотничьим угодьям города Воронежа. Осуществление любительской и спортивной охоты здесь возможно с соблюдением требований Правил охоты.

В ведомстве заверили нас, что сотрудники госохотнадзора регулярно проводят рейды на территории по контролю соблюдения Правил охоты и выявлению возможных нарушений.

- Имелись случаи выявления нарушений законодательства, в том числе незаконной добычи охотничьих ресурсов, - рассказали в департаменте. – Виновных привлекли к административной ответственности.

В департаменте напомнили, что в действующем законодательстве в сфере охоты нет ограничения на осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории населенных пунктов, городских округов, сельских поселений. Однако Пунктом 72.1 Правил охоты установлен запрет осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома или жилого строения.

Из ответа чиновников следует, что нарушений в действиях охотников в данном случае нет, и местные жители напрасно тревожатся.