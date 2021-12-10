Из аварийного жилья переселили еще 74 семьи в Воронежской области

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В Воронежской области еще 74 семьи, которые жили в аварийных домах, переехали в новые квартиры. Таким образом в регионе завершилась реализация второго этапа федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в пятницу, 10 декабря.

Вопрос с обеспечением наших граждан новыми квартирами вместо аварийных или ветхих стоит на контроле у региональных властей. Благодаря содействию губернатора Александра Гусева было подписано дополнительное соглашение с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Поэтому федеральный проект, изначально рассчитанный на шесть лет (с 2019-го по 2025-й годы) получится реализовать на два года раньше намеченного срока.

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– Порядка еще 1,4 тысячи человек будут обеспечены комфортным жильем до конца следующего года. Мы активно ведем эту работу. Для некоторых из этих людей жилищные условия уже улучшены: более 50 семей из 8 населенных пунктов уже получили денежное возмещение стоимости своих аварийных квартир – такой способ расселения тоже можно выбрать, – отметил глава региона Александр Гусев.

На сегодняшний день 186 жителей пгт Каменка, села Новоживотинное Рамонского района, а также городов Воронеж и Семилуки стали новоселами. Их дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Как пояснил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин, средства на эти цели были выделены не только из федерального, но и областного и местных бюджетов. Всего на обеспечение новым комфортным жильем было затрачено 82,9 млн рублей.

В Воронеже в рамках II этапа проекта в квартиры переехали 94 человека с улиц Дорожной, 26, Серафимовича, 12, Богдана Хмельницкого, 30 и переулка Советского, 4.

В пгт Каменка жилье предоставили 31 местному жителю. Они переселились из двух аварийных домов по улицам Мира, 19 и Чкалова, 15. В Семилуках расселили аварийную двухэтажку по улице 9 Января, 7. Теперь у всех 12 семей есть квартиры в новостройке по улице 25 лет Октября, 15.

В Новоживотинном в этом году удалось завершить не только второй, но и третий этап федерального проекта. Поэтому здесь сразу 40 местных жителей готовятся к новоселью: ключи от своих квартир в новом доме по улице Мира, 29 они получили на прошлой неделе.

Фото пресс-службы правительства Воронежской области.

Ирина Шабанова