Лучшие школьники Липецкой области получили паспорта из рук главы региона Игоря Артамонова

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В торжественной обстановке в большом зале администрации региона 55 юных жителей Липецкой области сегодня получили основной документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Церемония прошла в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и приурочена к празднованию Дня Конституции РФ.

В администрацию региона пригласили школьников из всех районов и городов Липецкой области. Каждый из них уже достиг успеха в учебе, творчестве или спорте. Среди героев дня были активисты детских и молодежных общественных организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Поздравляя юных жителей региона со знаменательным событием, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека. «Слова «Мы – россияне» всегда наполняют сердце каждого гордостью за свою страну и соотечественников. Наши общие ценности – ответственность за будущее России, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, родным и близким людям», – подчеркнул Игорь Артамонов на церемонии.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.