Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 8:12

13-летней девочке из Воронежской области нужны 1,4 миллиона рублей на замену изношенного клапана сердца

Наде Расстрыгиной жизненно необходима новая операция в Мюнхене
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Надя уже привыкла, что ей надо постоянно лечиться. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

Надя уже привыкла, что ей надо постоянно лечиться. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

Фото: другой источник.

13-летняя школьнице из Боброва Наде Расстрыгиной срочно нужна операция по замене изношенного клапана сердца.

Надя - третий и самый младший ребенок в семье. У двух ее старших сестер проблем со здоровьем нет. А вот у Нади на третий день ее жизни обнаружили тяжелый порок сердца. Во время беременности на УЗИ он не был виден. Только когда у новорожденной малышки посинели ручки, ножки и спинка, врачи смогли диагностировать порок. УЗИ показало крупный дефект межжелудочковой перегородки, комбинированный стеноз легочной артерии и полное отсутствие ее левой ветви.

Из роддома Надю сразу же перевели в больницу, а потом и в центр Бакулева, где ей на четвертом месяце жизни провели первую полостную операцию на сердце. Восстановительный период был невероятно тяжелым — с сердечной недостаточностью и кровотечением, а на месте шва у малышки вырос горбик.

Всего через год Наде поставили еще несколько страшных диагнозов. Левое легкое оказалось недоразвито, а кровоток к правому был аномально высоким. Хирурги провели еще одну операцию. Цель ее была - снизить кровоток. А левое легкое было решено попытаться сохранить как можно дольше, но в будущем его все равно пришлось бы удалить. После этого лечения Надя раз в три месяца ездила в центр Рогачёва на бронхоскопию под наркозом. У девочки развилась хроническая пневмония, бронхиальная астма и легочная гипертензия.

Накануне шестого дня рождения с Надей случилось страшное, она вдруг стала кашлять кровью. Повезло, что в это время она лежала в воронежской больнице с бронхитом. Врачи сработали оперативно и смогли стабилизировать ее состояние. С подозрением на легочное кровотечение Надя снова попала в центр Бакулева. Ей рекомендовали провести эмболизацию, то есть закупорку резервных сосудов. Но эмбол, специальных спиралей, с помощью которых и проводят эту процедуру, тогда не оказалось. Эмболизацию отложили на неопределенный срок.

Родителям пришлось обращаться за помощью к иностранным специалистам. Так Надя попала в клинику Мюнхена, где ей сначала провели операцию по эмболизации коллатералей, а через полгода — операцию на открытом сердце по замене износившегося клапана легочной артерии.

Эти операции сделали чудо. В Мюнхен Надя приехала отчаянно цепляющейся за жизнь, а вернулась девочкой, которая следующие шесть лет жила жизнью практически здорового ребёнка.

До 2020 года девочка чувствовала себя вполне здоровой. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

До 2020 года девочка чувствовала себя вполне здоровой. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

Фото: другой источник.

Надя со своим любимым щенком. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

Надя со своим любимым щенком. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

Фото: другой источник.

Но, к сожалению, в 2020 году состояние Нади стало ухудшаться. Она быстро уставала, даже небольшие прогулки давались ей с трудом, днем ей стало просто необходимо поспать, чтобы восстановить силы.

Как показали обследования, клапан легочной артерии закальцинировался и нуждается в замене, а резервные сосуды снова разрослись. Наде снова нужна операция - через маленький разрез в паху по сосуду до сердца доставят искусственный клапан. Она длится не больше часа и не требует длительного восстановления. Надю уже готовы принять в той же клинике Мюнхена, где однажды спасли девочке жизнь. Для девочки это идеальный вариант.

На Новый год самое заветное желание Нади – избавиться от болезней. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

На Новый год самое заветное желание Нади – избавиться от болезней. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша».

Фото: другой источник.

Однако операция эта очень дорогая. Больше половины счета готов оплатить немецкий благотворительный фонд, но оставшаяся часть — 1 439 540 рублей — все равно неподъемна для простой семьи из Боброва.

Наде сейчас 13 лет. У нее впереди вся жизнь, которой она просто не увидит, если не провести операцию по замене клапана сейчас. Сбор денег ведут в благотворительном фонде «Алёша». Сделать пожертвование на странице девочки можно любым удобным для вас способом. Для спасения жизни Нади важна любая сумма!

Страница Нади на сайте фонда «Алёша» - https://aleshafond.ru/social/nadya_sos

Надя надеется на новое чудо.

Надя надеется на новое чудо.

Фото: другой источник.

КАРТИНА ДНЯ