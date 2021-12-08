13-летней девочке из Воронежской области нужны 1,4 миллиона рублей на замену изношенного клапана сердца

Надя уже привыкла, что ей надо постоянно лечиться. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша». Фото: другой источник.

13-летняя школьнице из Боброва Наде Расстрыгиной срочно нужна операция по замене изношенного клапана сердца.

Надя - третий и самый младший ребенок в семье. У двух ее старших сестер проблем со здоровьем нет. А вот у Нади на третий день ее жизни обнаружили тяжелый порок сердца. Во время беременности на УЗИ он не был виден. Только когда у новорожденной малышки посинели ручки, ножки и спинка, врачи смогли диагностировать порок. УЗИ показало крупный дефект межжелудочковой перегородки, комбинированный стеноз легочной артерии и полное отсутствие ее левой ветви.

Из роддома Надю сразу же перевели в больницу, а потом и в центр Бакулева, где ей на четвертом месяце жизни провели первую полостную операцию на сердце. Восстановительный период был невероятно тяжелым — с сердечной недостаточностью и кровотечением, а на месте шва у малышки вырос горбик.

Всего через год Наде поставили еще несколько страшных диагнозов. Левое легкое оказалось недоразвито, а кровоток к правому был аномально высоким. Хирурги провели еще одну операцию. Цель ее была - снизить кровоток. А левое легкое было решено попытаться сохранить как можно дольше, но в будущем его все равно пришлось бы удалить. После этого лечения Надя раз в три месяца ездила в центр Рогачёва на бронхоскопию под наркозом. У девочки развилась хроническая пневмония, бронхиальная астма и легочная гипертензия.

Накануне шестого дня рождения с Надей случилось страшное, она вдруг стала кашлять кровью. Повезло, что в это время она лежала в воронежской больнице с бронхитом. Врачи сработали оперативно и смогли стабилизировать ее состояние. С подозрением на легочное кровотечение Надя снова попала в центр Бакулева. Ей рекомендовали провести эмболизацию, то есть закупорку резервных сосудов. Но эмбол, специальных спиралей, с помощью которых и проводят эту процедуру, тогда не оказалось. Эмболизацию отложили на неопределенный срок.

Родителям пришлось обращаться за помощью к иностранным специалистам. Так Надя попала в клинику Мюнхена, где ей сначала провели операцию по эмболизации коллатералей, а через полгода — операцию на открытом сердце по замене износившегося клапана легочной артерии.

Эти операции сделали чудо. В Мюнхен Надя приехала отчаянно цепляющейся за жизнь, а вернулась девочкой, которая следующие шесть лет жила жизнью практически здорового ребёнка.

До 2020 года девочка чувствовала себя вполне здоровой. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша». Фото: другой источник.

Надя со своим любимым щенком. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша». Фото: другой источник.

Но, к сожалению, в 2020 году состояние Нади стало ухудшаться. Она быстро уставала, даже небольшие прогулки давались ей с трудом, днем ей стало просто необходимо поспать, чтобы восстановить силы.

Как показали обследования, клапан легочной артерии закальцинировался и нуждается в замене, а резервные сосуды снова разрослись. Наде снова нужна операция - через маленький разрез в паху по сосуду до сердца доставят искусственный клапан. Она длится не больше часа и не требует длительного восстановления. Надю уже готовы принять в той же клинике Мюнхена, где однажды спасли девочке жизнь. Для девочки это идеальный вариант.

На Новый год самое заветное желание Нади – избавиться от болезней. Фото предоставлено благотворительным фондом «Алёша». Фото: другой источник.

Однако операция эта очень дорогая. Больше половины счета готов оплатить немецкий благотворительный фонд, но оставшаяся часть — 1 439 540 рублей — все равно неподъемна для простой семьи из Боброва.

Наде сейчас 13 лет. У нее впереди вся жизнь, которой она просто не увидит, если не провести операцию по замене клапана сейчас. Сбор денег ведут в благотворительном фонде «Алёша». Сделать пожертвование на странице девочки можно любым удобным для вас способом. Для спасения жизни Нади важна любая сумма!

Страница Нади на сайте фонда «Алёша» - https://aleshafond.ru/social/nadya_sos