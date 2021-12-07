Нововоронежская АЭС: на капитальный ремонт средней школы № 4 выделено более 200 млн рублей

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К концу декабря обновят ограждение территории, на клумбы будет завезен грунт. Благоустройство намечено на весну 2022 года. Об этом сообщил глава администрации городского округа город Нововоронеж Владимир Лещенко.

«Работы по замене внутренней отопительной системы выполнены на 80%. В зимний период подрядчик продолжит отделку помещений: ремонт пищеблока, спортивного зала, отделку классов. К 1 июня основная масса работ будет завершена и наши школьники сдадут ЕГЭ в современной школе», – подчеркнул Владимир Викторович.

Здание школы № 4 закрыли на капитальный ремонт в сентябре 2021 года. 200 млн рублей на проведение работ были выделены по Соглашению между ГК «Росатом» и правительством Воронежской области. Дополнительно Нововоронежская АЭС выделила 4 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации.

«Нововоронежская АЭС и город атомщиков всегда были и остаются единым организмом. Мы вместе смотрим в будущее, а будущее – это наши дети. Для того, чтобы привить им интерес к наукам, творчеству, любовь к своей малой Родине, нужно создать хорошие условия для получения качественного образования», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

После завершения капительного ремонта школа № 4 будет соответствовать всем самым современным нормам образования и требованиям охраны жизни и здоровья учеников. Полностью обновится не только интерьер учебного заведения, но и материально-техническая база, что позволит проводить образовательные мероприятия регионального и всероссийского масштабов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС