Час Х: Что грозит воронежцам, не оплатившим имущественные налоги?

Чем больше накапливается долгов, тем сложнее с ними рассчитаться Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц. Что грозит тем, кто по какой-то причине не успел вовремя оплатить квитанцию?

ПЕНЯ И ТРЕБОВАНИЕ

С момента просрочки на сумму налога начисляется пеня, которая потом уплачивается отдельной квитанцией. Пеня рассчитывается за каждый календарный день просрочки платежа в процентном соотношении от неуплаченной суммы. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ (приравнивается к ключевой ставке Центрального банка РФ).

Как рассказали нам в УФНС по Воронежской области, в отношении должников применяют следующий порядок взыскания долгов. Сначала гражданину направят требование об уплате налогов, в котором будет указана сумма задолженности и срок его исполнения. Зарегистрированным в «личном кабинете налогоплательщика» в интернете требование поступит в электронном виде. Если плательщиками была подана заявка на получение требований на бумажном носителе, то документ придет по почте.

В том случае, если и после получения требования налогоплательщик не расплатится с долгами, то налоговики перейдут к более решительным действиям: принудительному взысканию долгов в судебном порядке.

- Полученный судебный акт налоговые органы могут направить на счета должника, в адрес его работодателя либо в службу судебных приставов для возбуждения исполнительных производств, в рамках которых судебные приставы будут взыскивать задолженность за счет денежных средств должника или его имущества, - пояснил врио заместителя руководителя УФНС по области Дмитрий Извеков. - Приставы накладывают аресты на счета, на объекты имущества, выносят ограничения на осуществление регистрационных действий, на пользование транспортным средством и даже запрещают выезд должника за пределы Российской Федерации.

Причем, чем больше накапливается долгов, тем сложнее с ними рассчитаться: начисленные пени, исполнительские сборы и пошлины образовывают дополнительные издержки. А блокировка счетов и арест имущества препятствуют реализации жизненных планов и задач. Рискуют неплательщики и кредитной историей, которая может быть испорчена публичной информацией о наличии долгов и арестов. Крайний вариант – угроза банкротства, а в случаях намеренного уклонения от уплаты налогов – даже уголовная ответственность.

- Погасить налоги возможно денежными средствами, можно сделать зачет из имеющейся переплаты, - уточняет Извеков. - В случае наличия финансовых проблем, возможно, урегулировать вопрос уплаты налогов путем получения права на отсрочку платежей либо в рамках согласительных процедур.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ

По данным УФНС в последние годы воронежцы стали более ответственно относиться к своей обязанности по уплате налогов, даже в условиях пандемии. Так, по итогам прошлого года, к 1 декабря воронежцы перечислили почти 80% от начисленной суммы налогов. А с учетом комплексной работы налоговиков поступления составили 96% необходимой суммы в размере более 4,5 млрд. рублей с ростом к 2019 году на 8% (330 млн. рублей).

В 2021 году в срок воронежцы перечислили более 3,4 млрд. рублей, что на уровне показателей 2020 года.

- На 1 декабря к уплате еще остаются порядка 1,3 млрд. рублей просроченных гражданами имущественных налогов, - уточнили в УФНС области.

КАК РАБОТАЮТ С ДОЛЖНИКАМИ?

Для взыскания долгов во взаимодействии с муниципалитетами проведена адресная работа с 24 тысячами налогоплательщиков. По ее итогам погашена задолженность размере 1726,5 млн. рублей, это 57,2% от суммы задолженности в размере 3016,8 млн. рублей.

На протяжении последних лет практикуются совместные с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД рейды по выявлению должников. В текущем году провели 15 таких рейдов, что позволило выявить 263 должника с общей суммой задолженности 5,2 млн. рублей. В итоге в бюджет поступили 3,9 млн. рублей (76% от предъявленной к уплате суммы долга). Приставы арестовали 28 транспортных средств автовладельцев, имеющих долги на общую сумму 1,8 млн. рублей, из них погашено 400 тысяч рублей.

- Ежегодно по результатам проводимого комплекса мероприятий в консолидированный бюджет области взыскивается порядка 700-800 млн. рублей в погашение долгов граждан по имущественным налогам, - рассказали в УФНС по области. - В текущем году долги недобросовестных физических лиц снижены на 896 млн. рублей (или на 36%), что превышает прошлогодние темпы более чем на два процентных пункта (на 122 млн. рублей).

ЗНАЙ!

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ

Как пояснили в налоговой службе, налоговые ставки и льготы по транспортному налогу устанавливаются на региональном уровне законами субъектов РФ и могут меняться ежегодно.

Например, от уплаты транспортного налога в Воронежской области освобождаются ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, инвалиды 1, 2, 3 группы, но только по машинам с мощностью двигателя до 120 лошадиных сил включительно. Владельцы более мощных автомобилей оплачивают транспортный налог полностью. Обратите внимание, что эта льгота распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на льготника.

Налоговые ставки и льготы по земельному налогу и налогу на имущество физическим лиц устанавливаются на уровне муниципалитетов. Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих на территории региона и конкретных муниципальных образований, можно на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru с помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".