Безопасность и эпидемиологический контроль в школах Воронежа обеспечит компания экосистемы Сбера

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Благодаря нововведению образовательная среда стала безопаснее как для учеников, так и для персонала школ: рамки не только позволяют обнаружить потенциально опасные предметы, но и бесконтактно измеряют температуру всех входящих в здание.

«Регион Строй Воронеж» занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, входит в ГК ТСП «Воронеж Строй Комплекс». Компания осуществляет деятельность по выполнению работ строительства объектов социальной направленности, преимущественно на территории Воронежской области, и занимает одну из лидирующих позиций среди компаний-подрядчиков Воронежской области по количеству введенных в эксплуатацию объектов социальной направленности и текущих объектов строительства.

Установленные в школах рамки металлодетектора обладают встроенной функцией детекции лиц, что обеспечивает точное позиционирование измерения по целевой точке с погрешностью всего 0.3° – даже если человек находится в 3-х метрах от рамки. За счет высокой чувствительности рамки гибко настраиваются: например, можно установить такой порог, чтобы конструкция не реагировала на личные мелкие вещи учащихся – кольца, часы, пряжки ремней, мобильные телефоны, но при этом распознавала запрещенные предметы, в том числе, холодное и огнестрельное оружие.

Благодаря способности идентифицировать 18 различных областей тела человека, рамки укажут, где именно спрятан предмет: световые индикаторы стоек зажгутся с той стороны и на той высоте, где он расположен. Обнаружив угрозу, рамки дополнительно уведомят об этом звуковым сигналом тревоги.

Фиксация повышенных значений температуры учеников и педагогов так же сопровождается звуковым сигналом, одновременно с запуском стробоскопа; сами же температурные значения отображаются на установленном на арке сенсорном экране, через который, в том числе, происходит настройка рамок. Функционал рамок обеспечивается специальным ПО VisionLabs Thermo – оно обрабатывает данные, полученных с тепловизионной камеры и системы идентификации лиц.

За счет автоматизации процесса измерения температуры рамки увеличивают пропускную способность проходных школ, усиливают безопасность нахождения в здании учебного заведения и позволяют отслеживать и контролировать эпидемиологическую ситуацию на его территории при помощи статистики. Она показывает, какое число людей прошло через металлодетектор и у скольких из них была отмечена температура, превышающая установленное пороговое значение. Такой подход поможет выявить уровень заболеваемости и вовремя принять соответствующие меры.

Наталья Демина, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Хочу сказать, что меня впечатлило: это совсем не отнимает времени, не нужно останавливаться и ждать, пока тебе измерят температуру или осмотрят личные вещи – всё это происходит быстро и по ходу действия. Людям не придется стоять в очереди у входа в здание – за минуту через рамку сможет пройти шестьдесят человек».

Пуско-наладку и монтаж рамок металлодетектора под ключ осуществила компания «Специальные технологии контроля», которой удалось реализовать проект в сжатые сроки, удовлетворив все нужды заказчика.

Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs:

«Мы разрабатываем целый комплекс решений для образовательных учреждений, которые с помощью компьютерного зрения делают школы и университете местом, в которым всем комфортно и безопасно учится и работать. Решения VisionLabs уже используются в образовательных учреждениях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска и других городов России, и в наших планах продолжить масштабировать наши региональные проекты».