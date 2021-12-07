Мэр Воронежа поручил главам районных управ определить места, где нужно посадить деревья

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел оперативное совещание. В нем участвовали заместители главы городской администрации, руководителей профильных структурных подразделений, а также главы районных управ.

Значительную часть совещания мэр посвятил проблемам, поднятым во время его недавнего прямого эфира в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», во время которого он отвечал на вопросы, заданные горожанами.

- Воронежцы прислали очень много вопросов. Попрошу в решении ряда проблем лично разобраться. Там, где есть возможность - совместно с заявителями, – сказал участникам совещания Вадим Кстенин.

Сразу несколько обращений, оставленных в комментариях к прямому эфиру, касались озеленения Воронежа, потому мэр поставил задачу внимательнее отнестись к этой работе.

Глава города, как и говорил в ходе эфира, поручил руководителям районных управ совместно с управлением экологии провести полную ревизию всех улиц. Нужно будет определить количество сейчас пустующей земли, либо квадратов с пнями, сделать план работ по их культивации и подготовиться к высадке деревьев.

– На этих местах в следующем году должны начать появляться новые деревья. Саженцы должны быть крупными, из наших российских питомников. Определитесь с породами деревьев, – поручил Вадим Кстенин. – Все, что будет высажено, должно быть включено в планы полива комбинатами благоустройства одновременно с поливом дорог. Проведите в управах со своими специалистами подготовительную работу. В ходе нее сделайте планы маршрутов, определитесь с периодичностью полива, увязывайте это с температурным режимом. Активно взаимодействуйте с управлением экологии,

Заместитель главы администрации Людмила Бородина сообщила, что в управлении экологии уже разработали трехгодичную концепцию реконструкции зеленых насаждений на магистральных улицах города. В будущем в соответствии с ней вместе с управами районов определят объемы посадок. Планируют, что растения появятся на Московском и Ленинском проспектах, улицах Кольцовской, 20-летия Октября, Ломоносова, Ворошилова, Моисеева.

Руководители управ районов сообщили, что удаления деревьев муниципальные комбинаты проводят по результатам мониторинга их состояния, а также по обращениям граждан. На все работы у управления экологии запрашивают порубочные билеты.

Вадим Кстенин поставил ряд задач и по другим вопросам. Один из них касался асфальтирования дорог и обустройства тротуаров в Репном. Руководителю управы Железнодорожного района Леониду Беляеву вместе со специалистами управления дорожного хозяйства поручили провести анализ состояния дорог и тротуаров в микрорайоне. В первую очередь внимание должны уделять подходам к самым важным соцобъектам – школе и новому детскому саду.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Одно из обращений оставили мэру родителями детей, посещающих детский сад № 160, один из корпусов которого расположен на улице Геращенко, 6. По их сообщению, дети ходят на прогулку по разбитой дороге мимо контейнерной площадки, находящейся в плохом состоянии.

Вадим Кстенин поручил руководителю управы Коминтерновского района срочно привести в порядок контейнерную площадку. А также проверить, подавался ли многоквартирный дом в программу благоустройства в целом на двор, изучить земельное разграничение, чтобы понять, какие работы можно выполнить силами города.

Еще один вопрос касался безопасности дорожного движения у школы № 104 по улице Шидловского. Мэр поручил управлению дорожного хозяйства во взаимодействии с управлением транспорта и ГИБДД провести обследование этого участка и в случае необходимости заложить в план на будущий год создание «лежачего полицейского» или установку светофора.

Аналогичное обследование дорожных условий должно пройти и в Масловке – по потенциальному маршруту следования школьного автобуса, который попросили у мэра подписчики в соцсетях.

– С учетом того, что мы делаем пристройку к школе № 77, детишек будет гораздо больше обучаться и соответственно, если там требуется запуск школьного автобуса, а у нас они есть, нужно попробовать его организовать, - заявил Вадим Кстенин. - Весь вопрос в том, чтобы его безопасно запустить – нужно понять, возможно ли это в принципе. Если возможно, то какие затраты на это потребуются и в каких точках не обеспечивается необходимая безопасность школьного автобуса.

Кроме того, рассмотрели вопрос развития инфраструктуры Ближних и Дальних садов, по которым также поступил ряд обращений.

– Это территория СНТ, проведите личную встречу с председателями и правлениями товариществ, нужно понять, какие проблемы решаются в рамках их полномочий, какие – муниципалитетом. Обеспокоенность людей нужно выслушать и понять, что с этим делать – разобрать, составить план работ, все, что в нашей части, включить туда, – поставил задачу руководителю управы Советского района Олегу Копытину Вадим Кстенин.

Мэр также поручил управлению транспорта провести анализ пассажиропотока в Дальних садах и по его итогам рассмотреть возможность корректировки графиков маршрута № 58, обслуживающего это направление. А также провести дополнительную работу с перевозчиком о необходимости соблюдения существующего расписания.

Глава города обратил внимание управы Центрального района на вопрос качества предоставления жильцам дома № 46 по улице Кольцовской коммунальных услуг и поручил в случае необходимости привлечь к решению проблем людей надзорные органы.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В ходе оперативного совещания также рассмотрели вопросы финансирования различных программ и проектов, реализуемых в городе, продолжения строительства и оснащения объектов социальной сферы.