Новогодние спектакли 2021-2022 в Воронеже: афиша, расписание

Продавец игрушек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Комсомолка" сделала путеводитель по спектаклям, которые покажут в воронежских театрах в новогодние дни. Не забывайте маски, QR-код или бумажный сертификат о прививке от коронавируса.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Продавец игрушек», 6+

22, 23 декабря в 19.00

8, 9 января в 18.00

Действие балета Шелыгина «Продавец игрушек» происходит в наши дни, когда накануне Рождества герои из своей обыкновенной размеренной жизни чудесным образом попадают в волшебную сказку. Квесты, приключения и нежная лирическая линия любви главных персонажей – все это близко и понятно любому современному человеку.

Продавец игрушек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Ночь перед Рождеством», 6+

24 декабря в 19.00

25 декабря в 18.00

Быль-колядка Римского-Корсакова в 2-х действиях. Режиссер-постановщик Ольга Маликова в своем художественном решении объединила все сцены оперы одним местом действия – украинской хатой, где жители села Диканька рассказывают красивую историю о рождении любви. Ведь благодатная сила любви способна преодолеть темные силы зла и творить чудеса.

«Здрасьте, я Ваша тетя!», 12+

26 декабря в 18.00

7 января в 18.00

Музыкальная комедия из «золотого фонда» советских оперетт. Двое друзей-студентов и их юные возлюбленные. Опекун девушек, скряга-прокурор, собирается увезти их на все лето в Шотландию. У молодых людей остается последний шанс объяснится. Но благовоспитанные юные леди согласны на встречу только в присутствии какой-нибудь дамы. На счастье из Бразилии пребывает тетушка одного из друзей, овдовевшая миллионерша. По плану за обедом компанию тете должен составить приятель студентов Бабс Баберлей, который больше занят игрой в любительском театре, чем учебой. Тетя не приехала, и Бабс, в распоряжении которого сценический костюм экстравагантной старухи для его новой роли в театре, на время становится бразильской миллионершей.

Здрасьте, я ваша тетя! Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Щелкунчик», 6+

28, 29, 30 декабря в 11.00 и 19.00

31 декабря в 11.00 и 17.00

3, 4, 5, 6 января в 18.00

Ни один Новый год не может обойтись без балета Чайковского «Щелкунчик». История о рождественском чуде, о том, как мечты о любви и гармонии в таинстве сна превращаются в красивую сказку о заколдованном принце.

ТЕАТР ДРАМЫ

Билеты на все спектакли можно приобрести по «Пушкинской карте».

«Ночь перед Рождеством» (12+)

25 и 26 декабря, 18.00

27 декабря, 19.00

5, 6 и 7 января, 15.00 и 19.00

В преддверии Нового года Кольцовский театр представляет премьеру – спектакль-праздник «Ночь перед Рождеством» по одноименной повести Гоголя из знаменитого цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Театр предлагает оказаться в особой «вселенной» – мифологическом пространстве Гоголя, где небесный свод необъятен, природа дивна и торжественна, где «редкая птица долетит до середины Днепра». Там зритель встретится с любимыми героями – кузнецом Вакулой, Солохой, Чертом, а удивительные пространственные спецэффекты помогут погрузиться в атмосферу юмора, мистики и веселья.

«Итальянский брак» (16+)

2 января, 15.00 и 19.00

История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, написанная драматургом Эдуардо де Филиппо в середине прошлого века, покорила сердца не одного поколения зрителей во всем мире. Сюжет этой остроумной комедии лег в основу двух фильмов, да и сама пьеса продолжает украшать афиши многих театров. Как вернуть любовь, ставшую унылой привычкой? Пойти на изощренный обман, сохранив при этом человеческое достоинство? Создать настоящую семью в самой, казалось бы, безнадежной ситуации? Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью звездного дуэта Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, режиссер Никита Рак создал свою сценическую версию этой истории.

Итальянский брак Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Счастливый номер» (12+)

3 января, 15.00 и 19.00

«Счастливый номер» Жан-Мари Шевре - история рядовой французской семьи Леблан, живущей в парижском пригороде. Еще вчера глава семейства работал бригадиром на стройке, его жена сидела за кассой в супермаркете, а дочь - продавщица в видеопрокате - следила за жизнью светского общества на страницах глянцевых журналов. А сегодня они - счастливые обладатели 25 миллионов евро, и у их дверей толпятся журналисты и куча попрошаек. Легко ли быть богаты, и что делать с такими огромными деньгами?

«Продавец дождя» (12+)

4 января, 19.00

Пьеса Ричарда Нэша «Продавец дождя» изобилует сюжетными интригами, драматизмом переживаний, а в конце будет счастливый финал. Все лето нет дождя на ферме Карри. Кажется, что палящий зной иссушил не только почву, но и саму жизнь обитателей этого места. Во всяком случае, дочь Карри Лиззи убеждена, что никакого личного счастья ей ждать уже нет смысла, его не будет и с этим следует смириться. Но вот в этих измученных засухой местах появляется чудаковатый Билл Старбак, предлагающий купить у него… дождь. И все меняется к лучшему!

«Наши жены» (16+)

8 января, 19.00

«Наши жены» Эрика Ассуса – остроумная французская комедия о трех приятелях, которые уже многие годы по традиции встречаются раз в неделю, чтобы поиграть в покер. В один из таких обычных и привычных вечеров события разворачиваются самым необычным образом, и старые друзья неожиданно оказываются перед сложным выбором, который может положить конец этой 35-летней прочной дружбе. Искрометный юмор пьесы заставит зрителя смеяться, психологическая глубина, нетривиальный сюжет помогут задуматься о ценности семьи и важности близких людей в жизни.

«Американские горки» (16+)

9 января, 15.00 и 19.00

Пьеса «Американские горки» французского драматурга Эрика Ассуса была написана специально для Алена Делона и сразу стала необычайно популярной в Европе. Верность и ложь, чувства и желания, понятные каждому, несут героев этой комедийной мелодрамы, словно на американских горках. Жена и ребенок уехали в отпуск. Квартира в полном распоряжении обеспеченного немолодого искателя приключений на стороне. Во время обычного еженедельного похода в бар он знакомится с молодой очаровательной девушкой, которая, не раздумывая, отправляется к нему домой. Но внезапно все начинает идти не так, как он планировал. Девушка расставила для хозяина квартиры сети, в которых он моментально запутался. Об истинной причине ее визита зрители узнают только в конце.

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

"Эмигранты", 12+

20 декабря, 19.00

Спектакль по пьесе Славомира Мрожека с участием Юрия Чурсина и Игоря Скляра. Телестудия, запись популярного ток-шоу. Два темпераментных, ярких героя увлекательно спорят. Сдержанный в начале диалог постепенно превращается в азартную дискуссию. Каждый хочет завладеть поддержкой большинства и выиграть эти «дебаты». Смех и слезы, товарищество и предательство, тоска по Родине и мечты о лучшей жизни, ирония и искренность – все в этом споре.

Афиша ВКЗ

«Последний шанс», 12+

28 декабря в 19.00

Комедия Романа Самгина по пьесе Сэма Бобрика с участием артистов театра "Ленком" Олеси Железняк, Андрея Леонова, Натальи Щукиной и Сергея Серова. Майра хочет замуж. Ей под сорок, и шансов осталось немного. Леонарду тоже под сорок, но он не хочет жениться, хотя и понимает, что надо. Леонарду нравится семейная жизнь, Майре - сам процесс поиска. Майра - сплошной напор, Леонард - одна нерешительность. Майре кажется, что вариантов осталось немного и Леонард для нее - последний шанс. Искрометная комедия, полная абсурдных ситуаций и гротесковых сцен, рассказывающая о трансформации характеров и желаний главных героев.

«Не в свои сани не садись», 12+

5 января в 19.00

Комедия по пьесе Островского, которую поставил ученик Марка Захарова Роман Самгин, подарит ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости. В спектакле с участием Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко много музыки, песен, пластики, позитивного настроения.

Афиша ВКЗ

КИНОТЕАТР «СПАРТАК»

«С наступающим…», 12+

25 декабря в 18.00

В спектакле Московского театра «Современник» главные роли исполняют Сергей Гармаш и Игорь Скляр. Остроумные разговоры о ценностях и смысле жизни, споры обо всем на свете, в которые включается и весь зрительный зал. Этот необычайный фарсовый и трагикомичный спектакль – яркое, смешное и грустное отражение всей нашей жизни с её непредсказуемостью и крутыми поворотами судьбы...

С наступающим

«Лебединое озеро», 12+

26 декабря в 18.00

Балет в постановке Анжелена Прельжокажа. Нет, это не классика. И даже не современная редакция. Это взгляд главного разрушителя балетных стереотипов Анжелена Прельжокажа на «Лебединое озеро» из XXI века — честный, любящий и живой. Безупречно выверенное соседство музыки Чайковского и электронных композиций группы 79D, великолепные костюмы Игоря Чапурина, прекрасный ансамбль артистов родной хореографу труппы.

Лебединое озеро

«Щелкунчик», 6+

31 декабря в 14.00

Балет Большого театра России. Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка Чайковского: все это «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана.

Щелкунчик

«№13D», 12+

31 декабря в 18.00

Спектакль-праздник, поставленный Владимиром Машковым в МХТ имени Чехова. Непринужденная, легкая, динамичная и веселая постановка, которая порадует и сноба, и любителя легкого жанра, и даму, и кавалера. В главных ролях Игорь Верник, Паулина Андреева, Станислав Дужников, Ирина Пегова.

«Волшебная флейта», 12+

9 января в 14.00

Постановка Джули Теймор в Метрополитен опера очаровала любителей оперы во всем мире великолепными куклами и изысканным юмором. Опера буквально воссоздает указанные в либретто Эммануэля Шиканедера обстоятельства: Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и колоратурных пассажей, с ростовыми куклами и завораживающей акробатикой полотен.

Волшебная флейта

НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР

«Двенадцатая ночь», 16+

25, 26 декабря в 18.00

4, 5 января в 14.00 и 18.00

Главная особенность этой постановки в том, что каждый спектакль играется в разной актерской комбинации. В начале спектакля, прямо перед зрителями, и даже с их участием, актеры при помощи жребия распределяют роли между собой. Это значит, что каждый показ спектакля будет уникальным и неповторимым. Главное слово для определения сути «Двенадцатой ночи» в постановке Юрия Муравицкого – игра. В театре Шекспира все роли исполняли мужчины, в этом спектакле гендерная принадлежность актеров при распределении ролей не учитывалась совсем. Актеры играют комедию про то, как они играют комедию, — и они, действительно, могут играть ее «как угодно».

12 ночь Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Inostranka, 18+

28 декабря в 19.30

«Иностранка» - повесть Сергея Довлатова, первая его работа о жизни в Америке. В центре сюжета – герои-эмигранты «третьей волны», жители района Нью-Йорка, который стал маленьким островком родной страны посреди чужбины. История о людях, которым пришлось приспосабливаться к новым для них реалиям, адаптироваться и учиться быть счастливыми вне дома. Юмористический, музыкальный спектакль, где ирония почти всегда пересекается с нотками печали человека, навсегда распрощавшегося с Родиной. Автор у нас находится среди героев, ведь они и есть проекция его жизни, его размышлений, сомнений и сожалений. История, в том числе, о женщинах в эмиграции, о силе, любви, тяжести решений, противостоящих обществу и логике.

«Собачий вальс», 18+

29, 30 декабря в 19.30

7 января в 18.00, 8 января в 14.00 и 18.00

Пьеса «Собачий вальс» написана в 1916 году. Это символистская драма, в основе лежат многослойные внутренние переживания Генриха Тиле, чье сознание перевернуло полученное им печальное письмо. В туманном промозглом Петербурге начала ХХ века разворачивается драма одиночества человека.

«Тайные виды на гору Фудзи», 18+

2 января в 18.00, 3 января в 14.00 и 18.00

Жили-были по списку Forbes три богатыря, а по опросам три якудзы - Федор Семенович, Юрий Соломонович и Ринат Мусаевич. Дома у них были сплошной фен-шуй со столами хлебосольными. Живи, да радуйся, но не было дзена у богатырей. И жила-была уже не красна уже не девица Татьяна. Росла Таня гейшею, а выросла одинокою. Были у девицы красота и спонсоры, а осталася только хата. И не было у Татьяны дзена, ведь хотела она быть кармической женой. И пошли богатыри и девица в рощу березовую, искать то, чего не хватает.

«Путаница», 16+

6 января в 14.00

Все больше людей прибегают к помощи психологов, а ситуация в мире лишь усиливает потребность в проработке травм, синдромов и панических атак. Психологи, коучи, тренеры личностного роста настолько плотно вошли в нашу жизнь, что для некоторых они становятся настоящими учителями, друзьями, людьми, делающими поистине глубокие открытия в личности пациента. Денис обратился за помощью к психотерапевту Марте. Он пока сам не понимает, что с ним происходит, но недавно ему приснился странный сон. В процессе сеансов мало что проясняется, Марта и Денис все больше запутываются, мешает еще и то, что между ними возникают чувства. В конце оказывается, что Марте помощь нужна куда больше.

«Иллюзии», 18+

6 января в 16.00

Историю жизни двух пожилых супружеских пар - Сандры и Денни, Альберта и Маргарет, рассказывают молодые люди. Каждая пара прожила в браке больше 50 лет. У них есть дети и внуки. Они прожили очень наполненную жизнь. А что в конце? Смогут ли герои сохранить постоянство, если окажется, что всё, что они знали о мире, о себе и о людях – иллюзия? Можем ли мы доверять людям? Можем ли мы доверять себе? Что для нас лучше, жить в рамках стабильных норм и правил или отдаться изменчивому потоку жизни? Что такое любовь? В бесконечном круговороте повседневности мы часто не понимаем, что чувствуем прямо сейчас и чего хотим.

«Исчезнувший велосипедист», 16+

6 января в 19.00

Это детектив. Даже нет, это детективный фильм. Но самого фильма вы не видите, вы видите актеров, которые его озвучивают. Или пародируют. Итак, следователь расследует дело о пропаже человека без вести. Все что есть - лишь несколько улик и никакой зацепки. Возможно, это убийство. И лишь под конец детектив вырастает в психологический триллер. Все усугубляется и добавляет невероятного юмора тем, что герои спектакля - персонажи математических задач из школьного учебника.