Лифчик из страз, блузка из органзы и яркий костюм: в чем воронежцам встретить год голубого тигра

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До Нового года осталось меньше месяца. Уже пора озаботиться праздничными нарядами. И для новогодней ночи, и для корпоратива. В чем воронежцам встречать самый яркий и любимый праздник в год голубого водяного Тигра, мы спросили у стилиста.

- Пандемия основательно ударила по настроению. Всем надоела домашняя одежда и сидение взаперти. Многим хочется праздника! Маркетинг брендов очень быстро реагирует. Именно поэтому в магазинах буйство красок, пайетки, стразы, перья. Есть из чего выбрать, чтобы принарядиться, - считает стилист Татьяна Подъяблонская.

Пайетки всегда уместны в Новый год

Стилист отмечает, что в праздничную ночь актуальны яркие цвета, мини, прозрачность, из декоративных приемов кроя - прорези, фигурные вырезы.

- Выбирайте то, что комплиментарно вашей фигуре. Это касается и оттенков. В год голубого Тигра не обязательно всем нарядитьcя в голубое. Особенно если этот цвет вам не к лицу! Зачем сознательно себя уродовать? – уверена стилист.

Правильная прозрачность

Еще Татьяна добавляет, что отправляясь на корпоратив, важно не переборщить – с открытостью и сексуальностью.

- Да, в тренде прозрачность. Но это не значит, что нужно нарядиться в полностью прозрачное платье-сетку, например. Достаточно под красивый костюм надеть прозрачную водолазку с кроп-топом, закрывающим лиф. Будет и модно, и загадочно, и прилично. Этакий намек, - советует стилист. – В этом году многие бренды выпустили красивые блузки с объемными рукавами из прозрачной органзы. Опять же – под нее надеваем кроп-топ и сочетаем с брюками-палаццо. Ну и, конечно, беспроигрышный вариант – шелковое платье-комбинация с мужским пиджаком или просто костюм яркого цвета. Эти вещи потом можно будет использовать и по другим праздничным случаям.

Платья в пайетках всегда в тренде в Новый год

Классный выход на корпоратив - яркий костюм

Лифчики и бретельки из страз или даже топы из металлических чешуек.

Ну а в кругу друзей уже можно позволить себе немного дерзости, считает Татьяна.

- Очень модны бодичейн (цепочка на тело) и имитация бюстгалтеров из страз, которые надевают поверх лаконичного платья или даже футболки с джинсами. Осталось добавить красивые туфли, украшения и маленькую сумочку – и образ для праздничной ночи готов! Ну а совсем в домашнем кругу можно встречать праздник в шелковой пижаме (особенно, если отмечаете вдвоем с любимым) или пижамном костюме с веселым рисунком, если это целая компания близких родственников, - добавляет стилист.