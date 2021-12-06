Нововоронежская АЭС: завершился первый этап реконструкции городского парка

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В 2020 году Нововоронеж получил финансирование на реализацию проекта «НОВОПарк» в виде гранта в размере 84 млн рублей за победу в конкурсе Министерства строительства РФ «Малые города и исторические поселения России». В качестве софинансирования Концерн «Росэнергоатом» выделил ещё 25 млн руб. на разработку проектной документации.

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На выделенную сумму проведены работы по демонтажу старых объектов и расчистке территории части парка, обновлены дорожная сеть и система освещения. Установлены новые малые архитектурные формы, детские качели. Обустроены скейт-парк и многофункциональный корт с прорезиненным покрытием, на котором можно играть в большой теннис, волейбол, баскетбол и другие виды спорта. Для соблюдения порядка и исключения случаев вандализма на благоустроенной территории внедрили систему видеонаблюдения.

«Наш парк – фрагмент природной дубравы, которая росла здесь еще до основания Нововоронежа. Первостроители Нововоронежской АЭС и города атомщиков трепетно оберегали этот уникальный островок леса, благодаря чему, у нас была возможность гулять, играть, расти в таком прекрасном месте. Теперь мы должны сохранить и украсить любимый парк для наших детей и внуков», – отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

Благоустройство второй очереди «НОВОПарка» будет проводиться в 2022-2023 годах. На эти работы будут выделены 20 млн рублей от Минстроя РФ, а также 200 млн рублей – в рамках реализации Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото: Роман Пышкин