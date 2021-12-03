Выходные в Воронеже: премьера притчи о Всемирном потопе, юбилей фольклорного ансамбля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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КОНЦЕРТЫ ИЗВЕСТНОГО СКРИПАЧА

3 и 4 декабря в Воронежской филармонии выступит один из лучших музыкантов молодого поколения, который входит в десятку лучших скрипачей России, солист Московской филармонии, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков. В сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра музыкант исполнит Второй скрипичный концерт Прокофьева.

Композитор создал его в 30-х годах прошлого века перед окончательным возвращением в СССР. Примечательно, что Второй скрипичный концерт был частично написан в Воронеже. Как утверждают исследователи его творчества, в нашем городе была создана первая тема второй части. Главная тема появилась в Париже, закончил работу над произведением Прокофьев в Баку, а премьера состоялась в Мадриде в декабре 1935 года.

В программе музыкального вечера также два симфонических произведения Александра Скрябина: «Поэма экстаза» и «Мечты». Первые наброски «Поэмы…» композитор создал в 1904-м году на берегу Женевского озера. В ней он воплотил философские идеи, в то время увлекавшие его. Впервые произведение прозвучало в 1908-м году в Нью-Йорке.

Музыкальная пьеса «Мечты» была создана Скрябиным в 1898 году и стала первым произведением, написанным для симфонического оркестра. «Мечты» – это проба нового стиля и музыкального языка, использованного композитором.

Начало в пятницу в 19.00, в субботу в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЮБИЛЕЙ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА

4 декабря в Воронежском концертном зале пройдет юбилейный концерт ансамбля народной песни «ЛюбоЖить». В честь своего пятилетия коллектив покажет авторскую постановку «В славном городе Воронеже». В праздничном музыкально-танцевальном спектакле прозвучат песни донских, кубанских, некрасовских и черноморских казаков, украинские народные композиции. Помимо песенных номеров, артисты представят задорные хореографические зарисовки. Начало в 18.00.

ТЕАТР В КИНО

4 декабря в кинотеатре "Спартак" на большом экране покажут спектакль "Театр" Московского "Современника". Постановка Владимира Панкова - фееричный бенефис Елены Яковлевой! Более 20 участников постановки - от корифеев труппы до молодых артистов и музыкантов студии SoundDrama - вращаются вокруг главной героини Джулии Ламберт, рукоплещут и буквально носят ее на руках. В спектакле есть все: чечетка и хип-хоп, балерина и оперная дива, мимы и ходулисты, мизансцены из мюзиклов и соло на трубе - все это многоголосье, в добавок приправленное блестками и бродвейскими перьями - и есть современный театр. Начало в 18.00.

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ПРЕМЬЕРА ПРИТЧИ О ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ

В эти выходные театр юного зрителя покажет воронежцам премьеру. «У ковчега в восемь» - спектакль по одноименной пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба. Ее признали лучшей в Германии в 2006 году. Сюжет спектакля основан на библейской легенде о Ноевом ковчеге.

Фабула такова. Три пингвина с двумя билетами в один конец бесхитростно размышляют на большие темы для маленьких существ: что такое дружба, можно ли пренебречь правилами для того, чтобы спасти друга?. А что такое Бог, где он живет, как он выглядит? Он внутри тебя или снаружи? И как к нему относиться? А ближний – это кто?

Немного наивная интонация, выбранная режиссером, нисколько не упрощает поставленные вопросы, а, напротив, позволяет глубже всмотреться в себя, минуя стереотипы.

Премьера пройдет 4 декабря в 18.00 и 5 декабря в 12.00 и 16.00.

Фото Воронежского ТЮЗа

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ В КРАМСКОМ

В Воронежском художественном музее имени Крамского можно посмотреть выставку одной картины - «Портрет профессора Регеля». Картина написана в 1923 году художником Сергеем Малютиным - мастером самобытного русского модерна. Хранится в собрании музея имени Крамского.

Сергей Малютин в три года остался сиротой и воспитывался у тети в Воронеже. Выставка передвижников, состоявшаяся в нашем городе в конце 1870-х годов, произвела на Сергея Малютина неизгладимое впечатление. Пораженный до глубины души живописью, созданной выдающимися художниками, он твердо решил стать живописцем. В 1886 году он окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в ранний период творчества работал в различных жанрах.

- Особой заслугой Сергея Малютина является возобновление реализации идеи Третьякова о создании портретов деятелей русской культуры. Серия написанных им портретов – достойный вклад художника в русскую живопись, принесший ему широкую известность и звание академика. В советское время художник продолжил писать портреты, один из которых – портрет Василия Регеля, первого ректора Воронежского государственного университета, который хранится в собрании нашего музея, - отметили в "Крамском".

Выставку можно посмотреть до 30 января.

А еще в "Крамском" стартовала новая выставка из серии «Открывая фонды». Проект знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Поэтому выставочный проект «Открывая фонды» - редкая возможность увидеть уникальные произведения. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов.

- В шестидесятые и семидесятые годы художественная жизнь заметно активизируется, искусство расширяет стилистический и тематический диапазон. Художников привлекают как сюжеты мирной повседневности, так и героические темы освоения космоса, строительства БАМа. В эти же годы все заметнее становится неофициальное искусство с его усложненной образностью, отсылками к мифологии, религии, философским идеям. В художественном отношении мастера обращаются к разным источникам от народных традиций до открытий авангарда и парадоксальных фантазий сюрреализма, - анонсировали проект в музее.

На выставке можно увидеть оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля.

Выставка продлится до 16 января.