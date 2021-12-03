Новогодние елки для детей 2021-2022 в Воронеже: афиша, расписание

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Каждый год дети ждут елку! В этот раз из-за эпидобстановки с коронавирусом детские представления с интермедией пройдут не везде. Но у воронежцев все-таки есть выбор интересных мероприятий. «Комсомолка» подготовила путеводитель по таким новогодним представлениям. Но не забывайте о соблюдении санэпидтребований: ходим на мероприятия в маске, с QR-кодом или бумажным сертификатом о прививке от коронавируса (для взрослых).

ТЕАТР КУКОЛ

В театре кукол перед каждым праздничным спектаклем пройдет интерактивное детское представление. Юных гостей будут ждать хоровод, викторины и Дед Мороз со Снегурочкой.

25 и 26 декабря, 2 и 3 января «Волшебная лампа Аладдина» 4+.

Классический сюжет из сказок «Тысячи и одной ночи» по пьесе Нины Гернет в постановке на ширме с настоящими «кукольными» эффектами.

27 и 28 декабря «Золушка» 6+

Классическая сказка по пьесе Евгения Шварца о бедной Золушке, которая благодаря волшебству попала на бал и потеряла хрустальную туфельку. По этой туфельке ее и найдет влюбленный принц.

29 и 30 декабря «Кот в сапогах» 6+

Этот занимательный спектакль расскажет, как стать богатым и счастливым. Для этого необходимо иметь при себе лишь уверенного и смышленого кота, мешок, сапоги и шляпу. Бравый Кот в сапогах на деле покажет, как он добился счастья для своего хозяина. Проворность, сообразительность и ловкость – вот чем поражает зрителей смелый усатый помощник из сказки Шарля Перро. А начиналась история с печали младшего сына мельника, которому достались в наследство от отца ни мельница, ни осел, а всего-навсего кот, который стал еще требовать сапоги…

4 и 5 января «Мерзни, мерзни волчий хвост» 2+

Спектакль из цикла «Русские народные сказки», оригинальная форма подачи сценического материала, создающая занимательный «мультяшный» эффект, превращает известную сказку в веселый и поучительный рассказ о том, как коварная Лиса устроила зимнюю рыбалку незадачливому Волку, уговорив его воспользоваться собственным хвостом.

фото Воронежского театра кукол

6 и 7 января «Две избушки и Морозко» 2+

Спектакль из цикла «Русские народные сказки». В основе постановки две сказки: «Зимовье зверей» и «Заяц и Лиса».

8 и 9 января «Три Поросенка и Черный Волк» 4+

Знаменитые охотники-звероловы прибыли в театр, чтобы поймать Черного волка. Поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф строят домики, а Черный волк хочет обучить их правилам строительства. Наконец Волк пойман, поросята сделали для себя правильные выводы, а охотники подтвердили свой статус.

Начало спектаклей в 10.00 и 13.00.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Пройдут новогодние елки со спектаклем и в театре юного зрителя.

18 и 19 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 14.00

27 декабря в 14.00

28 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00

29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00

«Волшебник Изумрудного города», 6+

Спектакль по мотивам повести Александра Волкова. Сказочное путешествие в одном действии. Сильный ураган переносит Элли и ее друга Тотошку в Волшебную страну. Больше всего Элли хочет вернуться домой, но выполнить это желание может только волшебник Гудвин, который живет в Изумрудном городе. По пути главная героиня встречает Страшилу, Железного дровосека и трусливого Льва. Куда же приведет их дорога из желтого кирпича? История о настоящей дружбе, взаимопомощи и о том, что волшебство - всегда рядом с нами, а стать волшебником может каждый.

фото Воронежского ТЮЗа

2, 3, 5 января в 15.00

8 и 9 января в 11.00 и 15.00

«Алиса в Стране Чудес», 6+

Мюзикл-фантазия композитора Владимира Баскина - это яркая музыкальная сказка по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Круговорот событий закручивается так стремительно, что трудно удержаться на ногах. И все происходящее вокруг кажется Алисе невероятным приключением. В мире фантазий Алисы ее сестры станут Красной и Белой королевами, а учителя мистер Доджсон и мистер Джозеф Керр превратятся в Чеширского кота и Джокера. Но во всем этом сказочном кружении Алисе приходиться решать самые простые, но важные для себя и окружающих вопросы: что есть добро и зло, и на чьей стороне должна быть Алиса. Что для нее дружба, верность, семья?

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

А еще будет интересная программа на свежем воздухе в Рамонском замке.

25 и 26 декабря в 12.30

2, 3, 4, 5, 6 января в 12.30

«Тайна Дворца Ольденбургских» 6+

Гостей ждут приключения в старинной усадьбе, с настоящими Принцессой и приведением, которое скучает даже в эти праздничные дни и не верит, что Новый год может быть веселым. Снежные игры и забавы с персонажами, поиски ответов на самые сложные загадки дворца, встреча с местным призраком. В конце праздника каждый ребенок сможет сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получит новогодний подарок.

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ВОРОНЕЖСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

«Елки, ласты и усы», 2+

16 по 30 декабря в 15.00 по четвергам, субботам и воскресеньям

1-9 января ежедневно в 15.00

В новогодней программе ластоногие артисты Блэк и Мира под управлением опытных тренеров продемонстрируют свои навыки, умения и артистизм в исполнении виртуозных трюков. Грациозные морские котики будут скользить по водной глади, выполнять прыжки и стойки, весело подбрасывать мячики и ловить кольца, даря всем зрителям новогоднее настроение.

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"Нептун. Новогодняя история", 6+

25, 26 декабря в 11.00

2-9 января ежедневно в 11.00

Волшебная история в подводном царстве с участием морского царя. Помощницы Нептуна Медуза и Русалочка отправятся в мир людей, чтобы узнать, как на суше празднуют главный праздник года. Конечно, не обойдется без загадок и чудес. Яркие костюмы, музыкальное оформление, а главное, удивительный подводный мир океанариума, создадут волшебную атмосферу праздника. Подводное представление пройдет в главном аквариуме в окружении акул, рыб и морской зеленой черепахи. После программы - фотосессия с подводным Нептуном и героями представления.

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«Погружение в Новый год», 6+

18 декабря – 9 января ежедневно в 18.00 кроме 20, 27, 31 декабря

Дед Мороз под водой! Зрителей ждет настоящий сюрприз - появление главного Волшебника года в большом аквариуме в окружении двухметровой тигровой песчаной акулы, мурен и зеленой морской черепахи. Дедушка поздравит гостей с Новым годом и исполнит под водой танец в хороводе рыб. Не забудьте сделать селфи с Дедом Морозом по окончанию программы.

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«Детский Новый год», 2+

24-25 декабря, 2-8 января в 10.30 и 13.00

Для самых маленьких гостей на новогодней елке - добрая история с любимыми персонажами сказок – добрым зайкой, хитрой лисичкой и, конечно же, дедушкой Морозом! Настоящим сюрпризом для ребят станет веселая бумажная дискотека, которая подарит радость и яркие эмоции!

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«Снежный праздник - 2», 6+

24-25 декабря, 2-8 января в 16.00

Приключение в холодном королевстве! На этой елке детвора отправится в увлекательный и завораживающий мир далекого Севера с прекрасной Королевой и ее верным помощником Снеговиком. Ребят ждет грандиозный снежный праздник. Мальчишек и девчонок научат творить чудеса, например, приручать снежный вихрь и кружиться с ним в новогоднем танце!

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ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

Парк аттракционов Сити-парка «Град» подготовил для ребят сразу две увлекательные программы с веселыми играми, эстафетами, танцами и катаниями на любимых аттракционах.

«Новогодний патруль», 3+

25 декабря в 12.00, 30 декабря в 14.00, 5 января в 12.00

Ребята отправятся на Северный полюс, чтобы попасть в гости к самому настоящему Дедушке Морозу. В компании с хвостатыми друзьями их ждет множество приключений.

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RazMOROZka 2.0, 7+

25 декабря в 14.00, 30 декабря в 16.00, 5 января в 14.00

В этом году Деду Морозу надоело, что его зовут когда и как захотят, и он придумал новый пароль. Хотите узнать какой? Тогда добро пожаловать на «RazMOROZka 2.0». Да прибудут с вами лайки! Каждый уровень – новый тренд. Надо пройти их все!

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КИДБУРГ

Кидбург подготовил три новогодних программы для детей разных возрастов. После представления участники отправятся в самостоятельное путешествие по городу профессий.

«Школа снеговиков», 2+

С 21 декабря по 8 января в 11.00 и 16.00

В этом новогоднем спектакле маленькие гости познакомятся с милым и неуклюжим Снеговиком и помогут ему в подготовке незабываемого праздника для жителей волшебного леса. Программа включает подвижные игры под музыку, танцы и задания для развития пространственного воображения. Интерактивный формат спектакля позволит детям принимать активное участие в сюжете и судьбе персонажей.

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«Соня, Снюсь и Новый Год», 4+

С 2 по 8 января в 10.30 и 12.00

В этом новогоднем представлении дети познакомятся с маленькой девочкой. Сонечке давно пора спать, но она решила узнать, как наступит Новый год и как появятся подарки под елкой. А поможет ей в этом волшебник Снюсь, который рассказывает сказки малышам… Ребята примут участие в активных играх, выполнят задание на логику и смекалку. Подготовят стихи, песни и подарок для Дедушки Мороза.

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«Холодные игры», 7+

Со 2 по 8 января в 14.00

Новогодний экшн-квест. В КидБург поступил SOS-сигнал: планета в опасности! Новый год под угрозой срыва. Дед Мороз собирает суперкоманду из самых отважных ребят, чтобы вступить в противостояние с Великим Неназываемым и спасти мир от вечного холода. Для этого необходимо принять участие в Холодных играх и пройти все испытания. Игра проходит в виде квеста, ребята делятся на команды и выполняют задания, после объединяются на главной площади, где подводятся итоги.