На Нововоронежской АЭС прошел тренинг по повышению уровня Культуры безопасности в подрядных организациях

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Мероприятие с независимыми экспертами АО «ЭКОПСИ Консалтинг» состоялось в рамках реализации пилотной программы «Развитие системы управления безопасностью работ подрядных организаций».

«Наша деловая игра по оценке рисков и степени их влияния на безопасность была разработана специально для предприятий Концерна «Росэнергоатом». Некоторые элементы программы присутствовали и в других тренингах, но в сочетании с инструментами предотвращения ошибок персонала, работающего на атомной станции, такой комплект был собран впервые», – отметил ведущий тренинга, руководитель практики АО «ЭКОПСИ Консалтинг» Анатолий Комаров.

Системная работа по повышению уровня безопасности деятельности подрядных организаций ведется более года. За это время независимые эксперты провели десятки интервью, как с сотрудниками Нововоронежской АЭС, так и с представителями подрядных организаций, организовали мастер-классы, тренинги, круглые столы, разработали методические рекомендации и обучающие материалы.

«На данный момент, этап пилотирования заканчивается. В начале 2022 года мы подведем окончательные итоги на уровне Концерна «Росэнергоатом». Для этого проекта мы активно использовали опыт других крупных компаний, но сложность в том, что этот опыт нельзя просто взять и переложить на атомную промышленность. Поэтому, необходимо было адаптировать все наши знания, исходя из требований ГК «Росатом», – сказала руководитель проекта АО «ЭКОПСИ Консалтинг» Наталья Ильина.

После подведения итогов проекта опыт Нововоронежской АЭС будет тиражирован на все атомные станции России и другие предприятия атомной отрасли. В этой работе персонал Нововоронежской АЭС выступит в качестве экспертов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото Ангелины Ерёминой и Романа Пышкина.