Воронежский губернатор запустил строительство нового терминала аэропорта

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В Воронеже дали старт работам по возведению нового терминала Международного аэропорта имени Петра I. Он должен появиться к летнему сезону 2023 года, сообщили в облправительстве.

В официальном запуске строительства и закладке первого камня принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, а также замгендиректора холдинга «Новапорт» Сергей Дмитриев, гендиректор УК «Авиасервис» Роман Фроленко и член совета директоров Limak Marash Эртем Эртан Оккеш.

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Строительство объекта обойдется в 5,5 млрд рублей. И он – знаковый для Воронежской области. Это отметил в своей приветственной речи губернатор. Он поздравил участников проекта и всех воронежцев:

– Мы закладываем камень в здание нового терминала – современного, красивого, комфортного. Безусловно, аэропорт – воздушные ворота региона, первое, что видят люди в городе. Уверен, этот красавец-терминал будет соответствовать их ожиданиям, – сказал Александр Гусев.

Подрядчик, а им является турецкая компания Limak Marash, уже подготовил под строительство площадку справа от действующего терминала. Компания уже достаточно известна в России. В частности, она выполняла другие заказы «Новапорта» – возводила терминалы в Волгограде, Кемерове и Челябинске, а также обновляла инфраструктуру аэропорта Новосибирска.

Новый терминал в Воронеже планируют сделать трехэтажным со сплошным остеклением фасадов. В нем оборудуют пункт пропуска через границу. В перспективе в аэропорту может также появиться почтовый хаб. А площадь воздушной гавани планируют расширить до 15,1 тысячи квадратных метров. Новый терминал будет обслуживать внутренние рейсы с пропускной способностью 600 пассажиров в час. Потоки прилета «разведут» за счет дополнительных этажей.

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С уже существующим аэровокзальным комплексом он будет объединен переходами. Новый терминал будет иметь пять выходов на посадку, два из которых – с телескопическими трапами.

Губернатор Александр Гусев также отметил важное экономическое значение аэровокзала:

– Этот объект – хороший, яркий пример государственно-частного партнерства и того, какими должны быть отношения между региональными, федеральными властями и инвесторами. К нам прилетает большое количество бизнесменов, в том числе и зарубежных. И они тоже понимают, что наличие такого инфраструктурного объекта как современный аэропорт говорит о динамичном развитии региона, – подытожил глава области.

Ирина Шабанова