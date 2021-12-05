Руководители региона поздравили воронежцев с Днем добровольца (волонтера)

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Опека нуждающихся, шефство над ветеранами, уход за больными, забота о памятных местах, озеленение и благоустройство территорий – не перечислить всех добрых дел волонтеров.

В эти ряды вступает все больше желающих приносить пользу. Сегодня в воронежской команде добровольцев – около 185 тысяч человек, которые в любую минуту откликаются на чужие проблемы. Основу волонтерского движения составляет молодежь, но и многие представители старшего поколения с энтузиазмом участвуют в нем.

Все это говорит о зрелости и гуманности нашего общества, без которых, пожалуй, невозможен ни любой технологический прогресс, ни развитие экономики.

Спасибо большое вам, дорогие друзья, за благородные поступки и ценные идеи, за гражданскую совесть и человеческое неравнодушие.

Пусть эти качества делают счастливой и вашу личную жизнь, ведь добро всегда возвращается добром!

С праздником вас!