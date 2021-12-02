ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Воронежской области

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На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Оператор предлагает выгодные тарифы на свои услуги, абоненты могут подобрать тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов, таким образом любой человек сможет найти удобные и выгодные для себя условия. Например, 30 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков и 50 SMS по России будут стоить всего 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, некоторые тарифы предоставляют бесплатный доступ к видеосервисам, музыке и навигации, а неиспользованные минуты и Гбайты переносятся на следующий месяц.

Для всех клиентов ВТБ Мобайл по умолчанию и бесплатно предоставляется защита от звонков рекламы и мошенников, а также защита от подмены SIM-карт, платных подписок и непредвиденных списаний. Более того, компания гарантирует своим абонентам защиту от основных рисков, которым могут подвергаться средства на банковских счетах.

Клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

«ВТБ Мобайл – еще один полезный сервис, который мы готовы предоставить своим действующим и потенциальным клиентам. Уверен, воронежцы оценят выгодные тарифы, удобное подключение, безопасное использование связи и интеграцию с банковскими сервисами, что расширит их возможности в реализации личных целей и задач», − прокомментировал Владимир Пенин, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент.

«Плата только за нужные услуги, отсутствие скрытых подписок и роуминга при поездках по России, возможность получения виртуальной SIM-карты через мобильное приложение – все это очень удобно и практично. Поэтому число пользователей «ВТБ Мобайл» неуклонно растет, и за два года превысило 300 тыс. человек. Предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов – вот наша стратегическая задача. Сегодня в семью пользователей ВТБ Мобайл влились жители Воронежской области. К началу 2022 года наша комфортная и безопасная связь будет доступна в 11 регионах России», - отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В текущем году произведено подключение еще в восьми регионах России, в том числе с декабря 2021 сервисы оператора стали доступны жителям Воронежской области. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.

Банк ВТБ( ПАО)