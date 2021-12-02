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Общество2 декабря 2021 8:50

Нововоронежская АЭС в ноябре 2021 года обеспечила более 912,5 млн руб. дополнительной выручки

За ноябрь 2021 года энергоблоки Нововоронежской АЭС выработали свыше 2,822 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило обеспечить более 912,5 млн руб. дополнительной выручки и предотвратить выбросы парниковых газов в атмосферу в объеме 1,5 млн тонн
Источник:kp.ru
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Фото Романа Пышкина.

Фото Романа Пышкина.

При этом потребителям энергосистемы Центра России передано более 2,546 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 17,9% больше, чем в ноябре 2020 года. Такого количества достаточно, чтобы месяц снабжать электричеством 480 высокотехнологичных малых атомных города, подобных Нововоронежу.

«Выработка Нововоронежской АЭС в ноябре текущего года превысила задание ФАС на 14,57%, т.е. на 359 миллионов кВт·ч. Это результат сплочённой работы команды профессионалов, приверженности ценностям и целям атомной промышленности, а также неукоснительного соблюдения требований технологического процесса, норм и правил охраны труда и культуры безопасности», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Суммарный объём электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за 11 месяцев 2021 года составил 24,123 млрд кВт·ч. Тем самым атомная станция обеспечила 90% потребности региона в электроэнергии, необходимой 23-м крупным предприятиям и 2,3 млн жителей Воронежской области.

В настоящее время на НВ АЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5, 6 и 7. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС