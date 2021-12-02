Новогодние представления для детей 2021-2022 в Воронеже: афиша, расписание

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Скоро Новый год. Все очень соскучились по празднику и общению. «Комсомолка» подготовила гид по детским новогодним представлениям. Но не забывайте о соблюдении санэпидтребований: ходим на мероприятия в маске, с QR-кодом или бумажным сертификатом о прививке от коронавируса (взрослым).

ТЕАТР КУКОЛ

В театре кукол перед каждым праздничным спектаклем пройдет интерактивное детское представление. Юных гостей будут ждать хоровод, викторины и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

25 и 26 декабря «Волшебная лампа Аладдина» 4+.

Классический сюжет из сказок «Тысячи и одной ночи» по пьесе Нины Гернет в постановке на ширме с настоящими «кукольными» эффектами.

27 и 28 декабря «Золушка» 6+

Классическая сказка по пьесе Евгения Шварца о бедной Золушке, которая благодаря волшебству попала на бал и потеряла хрустальную туфельку. По этой туфельке ее и найдет влюбленный принц.

фото Воронежского театра кукол

29 и 30 декабря «Кот в сапогах» 6+

Этот занимательный спектакль расскажет, как стать богатым и счастливым. Для этого необходимо иметь при себе лишь уверенного и смышленого кота, мешок, сапоги и шляпу. Бравый Кот в сапогах на деле покажет, как он добился счастья для своего хозяина. Проворность, сообразительность и ловкость – вот чем поражает зрителей смелый усатый помощник из сказки Шарля Перро. А начиналась история с печали младшего сына мельника, которому достались в наследство от отца ни мельница, ни осел, а всего-навсего кот, который стал еще требовать сапоги…

2 и 3 января «Волшебная лампа Аладдина» 4+

Классический сюжет из сказок «Тысячи и одной ночи» по пьесе Нины Гернет в классической постановке на ширме с настоящими «кукольными» эффектами.

4 и 5 января «Мерзни, мерзни волчий хвост» 2+

Спектакль из цикла «Русские народные сказки», оригинальная форма подачи сценического материала, создающая занимательный «мультяшный» эффект, превращает известную сказку в веселый и поучительный рассказ о том, как коварная Лиса устроила зимнюю рыбалку незадачливому Волку, уговорив его воспользоваться собственным хвостом.

6 и 7 января «Две избушки и Морозко» 2+

Спектакль из цикла «Русские народные сказки». В основе постановки две сказки: «Зимовье зверей» и «Заяц и Лиса».

8 и 9 января «Три Поросенка и Черный Волк» 4+

Знаменитые охотники-звероловы прибыли в театр, чтобы поймать Черного волка. Поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф строят домики, а Черный волк хочет обучить их правилам строительства. Наконец Волк пойман, поросята сделали для себя правильные выводы, а охотники подтвердили свой статус.

Начало спектаклей в 10.00 и 13.00.

фото Воронежского театра кукол

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

В ВКЗ ждут детвору с родителями на две сказки.

2 и 3 января в 11.00 и 14.00 «Щелкунчик» 0+

Новогодний сказочный балет по мотивам сказки Гофмана на музыку Чайковского, либретто Мариуса Петипа. История о Щелкунчике, мышином короле и волшебстве Рождества знакома всем с декабря 1892 года. С тех пор стало доброй традицией устраивать предновогодние показы балета. Атмосфера праздника и тайны, чудесные превращения и ожившие игрушки захватывают зрителей с самого начала. История о доброте, отваге и благородстве, приснившаяся девочке Маше в Рождественскую ночь. Все партии в этом спектакле исполняют студенты Воронежского хореографического училища.

предоставлено организаторами

4 и 5 января в 11.00 и 14.00 «Три богатыря» 0+

Новогодний детский спектакль по мотивам оригинальных былин из цикла народных богатырских сказок. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович вместе с детворой перевоспитают хулиганское Лихо Одноглазое, научат Соловья-Разбойника добрым песням, одолеют Царицу-Змеевну, и, конечно, в финальном бою победят Змея Горыныча.

предоставлено организаторами

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Новогодние представления в театре оперы и балета стартуют с 22 декабря.

22 и 23 декабря в 19.00

8 и 9 января в 18.00

А.Шелыгин «Продавец игрушек», балет в 2-х действиях, 6+

Накануне Рождества герои из своей обыкновенной размеренной жизни чудесным образом попадают в волшебную сказку. Куклы, квесты, приключения и нежная линия любви главных персонажей - все это близко и понятно любому современному человеку.

Продавц игрушек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28,29, 30 декабря в 11.00 и 19.00

31 декабря в 11.00 и 17.00

3, 4, 5 и 6 января в 18.00

П.Чайковский «Щелкунчик», балет в 2-х действиях, 6+

Пожалуй, ни один Новый год не может обойтись без показов шедевра Чайковского. Один из самых известных и любимых русских балетов - о рождественском чуде, о том, как мечты о любви и гармонии в таинстве сна превращаются в красивую сказку о заколдованном принце.

2 января в 11.00 и 14.00

Е.Ткачева «Кот в сапогах», музыкальная сказка, 0+

Веселое представление, в котором герои из сказки Шарля Перро - плутоватый Кот, Жак-простак, Принцесса, Людоед и другие отправляются на встречу приключениям. Благодаря находчивости и хитрости Кота, его хозяин Жак получил все, о чем только мог мечтать: уважение Короля, замок, богатство и любовь прекрасной Принцессы. Музыку к спектаклю создала воронежский композитор Елизавета Ткачева.

3 и 4 января в 11.00 и 14.00

В.Горянин «Красная Шапочка», балет-сказка, 0+

Яркий спектакль на музыку воронежского композитора Виктора Горянина. Языком танца артисты рассказывают всем известную сказку Шарля Перро о маленькой девочке, ее бабушке, злом Волке и бравых охотниках. На сцене появляются новые персонажи, которые делают сюжет сказки еще увлекательней. Это друзья Красной Шапочки – обитатели волшебного леса – отважные зайцы, шустрые пчелы и прекрасные цветы.

Фото Воронежского ТОБ

5 января в 11.00 и 14.00

В.Улановский «Золотой цыпленок», музыкальная сказка, 6+

Маленькие зрители увидят продолжение истории о Курочке Рябе, которая снесла золотое яичко. Яичко похитила хитрая Лиса. У нее есть план вырастить из него курочку, которая будет нести золотые яйца. Чтобы Лиса сказочно разбогатела. В свои сообщники она берет Волка, но предупреждает серого, что если из яичка вылупится не курочка, а петушок, то он пойдет на съедение. Волк высиживает цыпленка, который на самом деле оказался петушком. Коварным планам зловредной хищницы не суждено осуществиться, ведь у малыша есть защитник - его любящий «папочка» - самый добрый, умный, сильный и совсем не страшный серый Волк!

6 января в 11.00 и 14.00

В.Рывкин «Людвиг и Тутта», музыкальная сказка, 0+

Добрый мюзикл создан по мотивам известной повести шведского писателя Яна Экхольма «Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлсон» (автор либретто – Николай Голь) на музыку Вадима Рывкина. Это история лисенка Людвига и цыпочки Тутты, которым не помешали ни вражда звериного и птичьего семейств, ни придуманные страхи. История пушистых маленьких героев должна завершиться счастливым финалом. Их дружба примерила лис и кур, доказала, что на свете нет ничего невозможного.

ТЕАТР ДРАМЫ

В Кольцовском театре премьеру по Гоголю, страшилки по Остеру и добрую историю по Гайдару.

25, 26 декабря в 18.00

27 декабря в 19.00

5, 6, 7 января в 15.00 и 19.00

«Ночь перед Рождеством» 12+

Спектакль-праздник по самой любимой и практически разобранной на цитаты повести Гоголя из знаменитого цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Зрителям предлагают оказаться в особой «вселенной» – мифологическом пространстве Гоголя, где небесный свод необъятен, природа дивна и торжественна, где «редкая птица долетит до середины Днепра», а каждый казак носит такие широкие шаровары, что «какой бы большой ни сделал он шаг, ног совершенно не заметно». Удивительные пространственные спецэффекты помогут погрузиться в атмосферу юмора, мистики и веселья и встретиться с любимыми героями – кузнецом Вакулой, Солохой, Чертом и другими.

26 декабря в 15.00

27 декабря в 16.00

2, 3, 5, 6, 7 января в 12.00

«Чук и Гек» 6+

Спектакль поставлен по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. История сказочного путешествия двух мальчиков, едущих с мамой из Москвы в глухую тайгу, хорошо знакома не одному поколению читателей и зрителей в нашей стране. «…Что такое счастье - это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Родиной». Рассказ о счастье, увиденном глазами ребенка, о трудном пути к этому счастью, о приключениях, о чуде, о надежде, храбрости и упорстве. Необычное художественное оформление спектакля, оригинальные сценические ходы и новые решения позволяют по-новому увидеть старую любимую историю.

Чук и Гек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 и 8 января в 11.00

«Человек с детским акцентом», 6+

Страшилки и ужастики для детей младшего, среднего и пожилого возраста в 2-х действиях - по произведениям Григория Остера «Легенды и мифы Лаврового переулка» и «Школа ужасов». Полтора часа в атмосфере юмора, легкого абсурда и абсолютного позитива.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

В ТЮЗе пройдут новогодние елки со спектаклем.

18 и 19 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 декабря в 11.00 и 14.00

27 декабря в 14.00

28 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00

29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00

«Волшебник Изумрудного города», 6+

Спектакль по мотивам повести Александра Волкова. Сказочное путешествие в одном действии. Сильный ураган переносит Элли и ее друга Тотошку в Волшебную страну. Больше всего Элли хочет вернуться домой, но выполнить это желание может только волшебник Гудвин, который живет в Изумрудном городе. По пути главная героиня встречает Страшилу, Железного дровосека и трусливого Льва. Куда же приведет их дорога из желтого кирпича? История о настоящей дружбе, взаимопомощи и о том, что волшебство - всегда рядом с нами, а стать волшебником может каждый.

2, 3, 5 января в 15.00

8 и 9 января в 11.00 и 15.00

«Алиса в Стране Чудес», 6+

Мюзикл-фантазия композитора Владимира Баскина - это яркая музыкальная сказка по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Круговорот событий закручивается так стремительно, что трудно удержаться на ногах. И все происходящее вокруг кажется Алисе невероятным приключением. В мире фантазий Алисы ее сестры станут Красной и Белой королевами, а учителя мистер Доджсон и мистер Джозеф Керр превратятся в Чеширского кота и Джокера. Но во всем этом сказочном кружении Алисе приходиться решать самые простые, но важные для себя и окружающих вопросы: что есть добро и зло, и на чьей стороне должна быть Алиса. Что для нее дружба, верность, семья?