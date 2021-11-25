Благоустройство воронежских скверов оценил мэр Вадим Кстенин

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В этом году в Воронеже высокими темпами шло благоустройство общественных пространств. К концу осени основные работы были закончены. Насколько качественно они сделаны, оценил лично мэр Вадим Кстенин во время выездного совещания. Он посетил обновленные скверы «Мирный» на улице Кропоткина и «Электросигнальный», что находится на Московском проспекте.

Вместе с градоначальником объекты осмотрели руководители управ Ленинского и Коминтерновского районов, главы структурных подразделений мэрии и подрядных организаций.

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Пустырь превратили в сквер

На месте сквера «Мирный» ранее был пустырь. Его облюбовали местные автомобилисты, и территория через некоторое время стала одной большой парковкой. Но это не устроило других жителей микрорайона. Они не раз обращались в управу и непосредственно к главе города с просьбой о благоустройстве. Пожелания воронежцев учли и участок включили в программу «Комфортная городская среда».

Кстати, этой весной горожане приняли участие в голосовании, по итогам которого они должны были решить, какие общественные территории в Воронеже следует благоустроить в первую очередь. Претендентом на победу был и сквер «Мирный», но уступил парку «Алые паруса». Впрочем, городские власти пообещали, что все пространства (а их было шесть) реконструируют, и сдержали слово. Инициативу поддержал и губернатор Александр Гусев.

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Мэр Вадим Кстенин проинспектировал нынешнее состояние бывшего пустыря. Он воочию убедился, что сегодня его таковым не назовешь. Это парковая территория. Подрядчик выполнил основнуючасть работ: почти вся площадь вымощена тротуарной плиткой либо прорезиненным покрытием,установлена большая часть опор освещения, ведется монтаж тренажеров.

Руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников рассказал, что контракт на благоустройство территории был заключен в августе. Будущий парк разбили на четыре зоны: для прогулок, занятий спортом, игровую часть и детскую. Предусмотрели даже площадку для выгула собак.

Основные работы, которые зависели от погодных условий, удалось выполнить своевременно, но в целом темпы не в полной мере удовлетворяют заказчика. Завершить благоустройство планируется в ближайшие три-четыре недели.

- С учетом того, что погода сейчас благоприятная, подрядчик обещает уложиться в эти сроки, - заверил Сергей Ситников.

Вадим Кстенин оценил ситуацию и поставил задачу жестко контролировать заявленные сроки, а в случае их нарушения штрафовать подрядчика. Также мэр обратил внимание на необходимость содержания будущего озеленения сквера.

- Буду проверять регулярно. Если газон и другое озеленение не будут в порядке, спрошу с вас. Впредь мы должны закладывать на всех комплексно обновляемых пространствах систему автополива, - подчеркнул Вадим Кстенин.

Была возможность задать мэру и руководителю управы вопросы у местных жителей. Кто-то интересовался организацией площадки для выгула собак, другие высказывали пожелания по установке ограждения, спрашивали о возможности обеспечить видеонаблюдение. Каждый получил разъяснение.

- Прежде чем приступать к благоустройству, мы провели огромную работу. Проект разрабатывался с учетом ваших же пожеланий. И это было непросто: кто-то говорил, что нужна площадка для выгула собак, кто-то хотел больше парковочных мест… Мы нашли компромиссный вариант, который большинство поддержали. Теперь осталось закончить начатое, - подвел итог мэр.

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Хороший подарок горожанам

Еще один объект в маршруте градоначальника - сквер «Электросигнальный» напротив одного из корпусов опорного университета. Прежде представлявшее собой неприглядное зрелище общественное пространство по адресу: Московский проспект, 7д заметно преобразилось. Дорожки покрыты аккуратно уложенной плиткой, установлены современные скамейки, новые урны. Между тем, сама реконструкция бюджету города не стоила ни копейки. Провел ее по собственной инициативе, но в сотрудничестве с управой Коминтерновского района завод по производству тротуарной плитки и бордюров, вложив в благоустройство почти 7 миллионов рублей. Муниципалитет в свою очередь подготовил площадку, убрал старое покрытие, провел ревизию наружного освещения и закупил лавочки и урны. Их поставили при участии депутатов Гордумы.

- По результатам нашего совещания мы решили весной сделать дополнительно автополив. Посеем хороший газон. На центральной клумбе будут высажены, скорее всего, красивые многолетние растения, - пояснил Вадим Кстенин.

Руководитель управы Коминтерновского района Виталий Поздняков в свою очередь рассказал, что эта территория традиционно пользовалась популярностью среди воронежцев. И хотя она не вошла в число скверов для первоначального благоустройства в рамках «Комфортной городской среды», требовала к себе внимания.

- С инициативой о ее благоустройстве к нам обратился частный инвестор в лице руководства группы компаний «Зенит Черноземье», и мы поддержали его идею. Проект был разработан совместно, при этом мы учли пожелания воронежцев. В целом сохранили исторически сложившуюся структуру парка, - пояснил глава районной управы.

От городских парламентариев в выездном совещании принял участие депутат Роман Жогов. Он заверил, что и в дальнейшем готов участвовать в развитии общественных территорий.

- Конечно, этот парк - результат комплексных усилий городских властей, депутатского корпуса и бизнеса. Это яркий пример частно-государственного партнерства. Я считаю, что он может послужить примером для дальнейшей работы. Город должен развиваться, а его территория - становиться комфортнее для горожан, - отметил Роман Жогов.

Завершая объезд, мэр Вадим Кстенин напомнил о важности малых общественных пространств:

- Я неоднократно говорил, что помимо больших общественных пространств - парков, проспектов и площадей - необходимо работать над территориями, которые находятся в шаговой доступности от места проживания людей. Для граждан, может быть, даже более актуально рядом со своим домом иметь хорошее благоустроенное пространство, где можно провести время, отдохнуть, погулять с детьми. Мы ежегодно благоустраиваем от 10 до 20 малых озелененных территорий. И не собираемся снижать набранный темп.

Ирина Шабанова

Фото: Мэрия Воронежа