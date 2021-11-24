Кредитные карты: мифы и реальность

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Вокруг кредиток вертится много заблуждений. Высокие процентные ставки, скрытые комиссии, зависимость — вот что пугает людей, которые слышат про кредитные карты. Развеять наиболее распространенные мифы на примере новой Кредитной СберКарты нам помогла Боева Олеся, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк.

- Бытует мнение, что беспроцентный период – лишь уловка для привлечения клиентов. Многие думают, что банкам невыгодно предоставлять льготы и, несмотря на заявленный беспроцентный период, все равно придется что-то платить. Соответствует ли это мнение действительности?

Конечно же, нет. Разберем на примере Кредитной СберКарты. На нее действует повышенный беспроцентный период, т.е. можно, например, совершать покупки в течение месяца. При этом у вас останется еще 3 месяца, чтобы погасить задолженность без процентов.

- Да, но зачем оформлять карту, если, по сути, ее основная задача – прийти на помощь в безвыходных финансовых ситуациях, а они, к счастью, случаются не так часто?

Кредитные карты — это прекрасный вариант для повседневных трат. Например, если вам давно нужен конкретный холодильник, дождитесь, пока на него появится спецпредложение, и воспользуйтесь возможностью приобрести его, оплатив кредитной картой. Акция может закончиться, пока ждете зарплату, а с кредитной картой вы можете не откладывать решение о покупке.

- Удобно, но уже поколениями заложено, что наличие в кошельке кредитной карты – признак финансовой безграмотности ее обладателя.

Наличие кредитной карты с этим никак не связано. Наоборот, кредитка может освободить деньги для других задач. Есть схема, с которой можно выйти в плюс. Попробуйте оплачивать текущие расходы с кредитки, а зарплату откладывать на счет или инвестировать. Ежемесячно вам будет начисляться процент. Вы сможете снимать деньги со счета в конце месяца и гасить долг, а доход со вкладов так и останется у вас.

- А если хозяин кредитки не успеет воспользоваться беспроцентным периодом? Он же попадает на высокую комиссию, процентные ставки, а это может навредить бюджету.

Пользователям Кредитной СберКарты доступна вполне адекватная процентная ставка. Исходя из стратегии ESG, одной из основных ценностей которой является забота о здоровье, для пользователей карты снижена процентная ставка на покупку в аптеках и медицинских учреждениях. Еще сниженную ставку можно получить, оплатив заказ онлайн в СберМегаМаркете. На платформе представлено более 2,5 млн товаров из 8000 магазинов. За несколько месяцев работы сотрудники наших офисов оформили около 46 тыс. заказов на сумму 52 млн. руб.

- Правда ли, что польза кредитки ограничивается деньгами. Может быть есть какие-то бонусы для пользователей?

Многие банки предлагают кешбэк или подарки от партнеров. Например, при покупках по Кредитной СберКарте вы будете получать бонусы, которые можно обменять на скидки у партнеров Программы «СберСпасибо» от СберБанка. А их, между прочим, более 200.

Не стоит опасаться кредиток. Контролируйте траты, не выходите за пределы льготного периода, следите за спецпредложениями – и вы убедитесь, что кредитка может быть удобным финансовым инструментом с множеством возможностей.