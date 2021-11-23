В Нововоронеже открыли мемориальную доску памяти в честь заслуженного энергетика России Вячеслава Викина

Фото Ольга Мартынова

В Нововоронеже состоялось открытие мемориальной доски памяти заслуженному энергетику РФ, почетному гражданину Воронежской области, доктору технических наук Вячеславу Викину, который с 1991 по 2009 гг. возглавлял Нововоронежскую АЭС.

Мемориальная доска изготовлена по инициативе ветеранской организации НВ АЭС и установлена на стене дома, в котором жил Вячеслав Викин. Событие приурочили к памятной дате – 22 ноября Вячеславу Андреевичу исполнилось бы 80 лет. В торжественном мероприятии приняли участие руководители атомной станции, городской администрации, депутаты, родственники атомщика, а также его коллеги и друзья.

«Вячеслав Андреевич всю свою жизнь посвятил служению атомной энергетике, Нововоронежской АЭС и городу атомщиков. 18 лет он руководил Нововоронежской АЭС. Это были трудные годы для нашей страны, для атомной отрасли. Он приложил все усилия, чтобы сохранить трудовой коллектив, который сегодня показывает хорошие результаты, и дал импульс развитию города. Для многих руководителей, которые сегодня возглавляют НВ АЭС, он стал настоящим наставником», – сказал глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга.

«Я благодарна всем, кто организовал это событие по увековечиванию памяти мужа. Более 50 лет он проработал в атомной энергетике. Его профессионализм, честное отношение к труду, доброе отношение к людям, – все это заслужило глубокое уважение коллег, жителей города. Жизнь его – яркий пример для молодого поколения», – добавила супруга Вячеслава Викина Людмила.

Память атомщика почтили минутой молчания, к мемориальной доске возложили цветы. Участники церемонии поделились своими воспоминаниями о нем.

Жизненный и профессиональный путь Вячеслава Викина внушает большое уважение и восхищение. Родился в Воронеже в 1941 году. В 1966 году он окончил физический факультет Воронежского государственного университета.

Трудовой стаж Викина в атомной отрасли насчитывает более 50 лет, большую часть из которых он отдал работе на Нововоронежской АЭС. Начинал путь старшим инженером-оператором, был заместителем начальника смены по эксплуатации реакторной установки и оборудования первого контура, затем – начальником смены и директором НВ АЭС.

Опыт Вячеслава Викина был востребован и за рубежом. В послужном списке – работа в должности заместителя руководителя группы советских специалистов на АЭС «Норд» в ГДР, а затем – главного инженера Хмельницкой АЭС на Украине. С 2009 года Вячеслав Андреевич работал советником директора НВ АЭС, главным инспектором Генеральной инспекции Концерна «Росэнергоатом».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС